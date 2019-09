Weinfelden (ots) - Das Reisebüro Mittelthurgau, führender Schweizer Anbieter von Flussreisen, lädt an den Cruisedays '19 interessierte und passionierte Flussreisende ein, seine Excellence-Flussschiffe hautnah zu erleben. Im Oktober tritt ein seltener Fall ein. Gleich vier der zehn edlen kleinen Schweizer Grandhotels ankern am Basler Heimathafen.



Vom 22. bis 24. Oktober gibt es am Basler Rheinhafen eine besondere Attraktivität zu entdecken. Die Schweizer Excellence-Reederei des Reisebüro Mittelthurgau lässt vier seiner zehn Flussschiffe in Basel einlaufen. Eine rare Gelegenheit für alle, die schon immer eine Flussreise unternehmen wollten und für passionierte Kreuzfahrer, die die Schiffe der Schweizer Familienreederei aus der Nähe betrachten möchten.



«Wir zeigen alle drei Schiffsklassen unserer Flotte. Da kann man sich auf kurzweilige Art ein Bild von Excellence machen», sagt Mittelthurgau-Geschäftsführer Stephan Frei. Die kleinste Schiffsklasse repräsentiert die Excellence Pearl. Sie hat Kapazität für 82 Reisegäste. Die «kleine Perle» kreuzt auf selten befahrenen Wasserwegen und gelangt in Gebiete und Kleinanleger, die gängige Flussschiffe nicht erreichen. Die Excellence Baroness kommt von der Donau in den Heimathafen Basel - ein edler, klassisch-maritimer Flussliner für 150 Passagiere. Ausserdem laufen die prämierte Excellence Princess (186 Passagiere) und der neue, 2019 in Betrieb gestellte Luxuscruiser Exellence Countess (178 Passagiere) im Basler Heimathafen ein.



Lust auf maritimes Flair? An den Cruisedays '19 können Gäste durch die Schiffe flanieren, sich über Neuigkeiten der Saison 2020 (Reisen auf Fluss und Meer, per Bus, Flug oder Wanderreisen) orientieren, köstlich speisen und sogar für eine Excellence-Nacht Gast an Bord bleiben.



Die Cruisedays '19 finden vom 22. bis 24.10.19 auf den Flussschiffen von Excellence am Rheinhafen Basel statt. Zwei Programme stehen zur Wahl: Eine Kurztour auf dem Rhein mit köstlichem Mittagessen oder man bleibt für eine Nacht an Bord - mit exzellentem Dinner und Frühstücksbuffet. Gäste haben die Gelegenheit, spannende Reisevorträge für Car-, Schiffs-, Flug- oder Wanderreisen der Twerenbold Reisen Gruppe zu besuchen. Der Arrangementpreis inklusive Busanreise nach Basel beträgt CHF 79.- mit Übernachtung an Bord CHF 129-179.-



