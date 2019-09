DGAP-DD: E.ON SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 25.09.2019 / 16:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Dr. Vorname: Johannes Antonius Nachname(n): Teyssen 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Vorstand b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name E.ON SE b) LEI Q9MAIUP40P25UFBFG033 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000ENAG999 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 9,033 EUR 2836,362 EUR 8,980 EUR 2792,780 EUR 8,973 EUR 2673,954 EUR 8,988 EUR 2777,292 EUR 8,985 EUR 2821,290 EUR 8,997 EUR 2789,070 EUR 8,966 EUR 2815,324 EUR 8,945 EUR 2576,160 EUR 8,907 EUR 2725,542 EUR 8,881 EUR 2682,062 EUR 8,864 EUR 2694,656 EUR 8,875 EUR 2529,375 EUR 8,924 EUR 2596,884 EUR 8,900 EUR 2785,700 EUR 8,918 EUR 1061,242 EUR 8,918 EUR 1596,322 EUR 8,915 EUR 276,365 EUR 8,915 EUR 2371,390 EUR 8,921 EUR 2604,932 EUR 8,927 EUR 2776,297 EUR 8,931 EUR 2679,300 EUR 8,931 EUR 8,931 EUR 8,953 EUR 2659,041 EUR 8,949 EUR 2783,139 EUR 8,950 EUR 2685,000 EUR 8,941 EUR 2619,713 EUR 8,950 EUR 2756,600 EUR 8,926 EUR 2651,022 EUR 8,919 EUR 2729,214 EUR 8,901 EUR 2794,914 EUR 8,898 EUR 2793,972 EUR 8,903 EUR 2724,318 EUR 8,905 EUR 2769,455 EUR 8,900 EUR 2696,700 EUR 8,895 EUR 1156,350 EUR 8,895 EUR 622,650 EUR 8,895 EUR 836,130 EUR 8,898 EUR 2696,094 EUR 8,902 EUR 2688,404 EUR 8,924 EUR 2802,136 EUR 8,919 EUR 1498,392 EUR 8,919 EUR 1230,822 EUR 8,924 EUR 2659,352 EUR 8,919 EUR 2140,560 EUR 8,919 EUR 642,168 EUR 8,926 EUR 2784,912 EUR 8,923 EUR 1293,835 EUR 8,938 EUR 44654,248 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 8,9317870 EUR 151840,379 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-09-23; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA MIC: XETR 25.09.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: E.ON SE Brüsseler Platz 1 45131 Essen Deutschland Internet: www.eon.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 54003 25.09.2019 ISIN DE000ENAG999 AXC0276 2019-09-25/16:41