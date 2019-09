Zürich (ots) - Das Luzerner Capsule Hotel will mit einer neuen Kapsel in der Schweiz und weltweit expandieren. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Für die Expansion, sagt Capsule-Hotel-Co-Gründer und CEO Peter Schiffhauer, «wollen wir uns zunächst auf die Schweiz und Deutschland konzentrieren. Es liegen aber auch erste Anfragen aus Spanien und Rumänien vor». Der Expansionsplan ist ehrgeizig getaktet: drei bis sechs Kapselhotels im Jahr 2020, dreissig bis fünfzig bis 2025, ab 2025 weltweite Expansion. Expandieren wollen die Luzerner Macher mit einer neu entwickelten Schlafkapsel aus Schweizer Holz. Die «Swiss Capsule» wird von einer Bündner Holzbaufirma produziert.



Kontakt:



Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: j058 269 22 90



Original-Content von: Handelszeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100009535