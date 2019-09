Meerbusch (ots) - Mit der Initiative "New Horizons" kündigt Epson sein neues Bildungsprogramm zur Unterstützung von mehr als 10.000 Schülerinnen und Schülern an. Das Programm, das auf dem Erfolg bisheriger Projekte aufbaut, wird auch die Expertise des Unternehmens in Bereichen wie nachhaltige Technologie, Papierrecycling oder Abfallreduzierung miteinbeziehen.



Epson Europa hat seine Initiativen zur Corporate Social Responsibiliy (CSR) analysiert und überprüft. Der daraus hervorgegangene jährliche Nachhaltigkeitsbericht "The Green Choice" wird ebenfalls heute veröffentlicht - zeitgleich mit der Ankündigung des "New Horizons"-Programms. Der Bericht hebt den Erfolg bereits laufender Aktionen hervor: darunter Programme für Robotik und Textildruck in Kooperation mit Universitäten und lokalen Schulkooperationen. So unterstützt die Epson Deutschland GmbH Grundschulen in unterschiedlichen Städten in Nordrhein-Westfalen mit dem Unterrichtsprojekt "Energie erleben und verstehen." In Kooperation mit der Deutschen Umwelt-Aktion e.V. werden Schülerinnen und Schülern dabei anschaulich die Mechanismen hinter dem Klimawandel erläutert (zum Beispiel der Treibhauseffekt), aber auch die unterschiedlichen Arten erneuerbarer Energien.



"Wir sind uns unserer Verantwortung als globales Technologieunternehmen bewusst", sagt Kazuyoshi Yamamoto, Präsident von Epson Europe B.V. "Daher ist es für uns auch selbstverständlich, uns mit Initiativen wie 'New Horizons' für die Bildungsförderung einzusetzen."



Epson freut sich unter anderen über folgende Partnerschaften im Bereich Bildung:



1. Umweltpädagogischer Unterricht, Deutschland: In jeweils einer

Doppelstunde wird den Schülerinnen und Schülern die Bedeutung

von Nachhaltigkeit und das Konzept der Energieeffizienz

anschaulich und praxisnah erklärt.

2. EDU2030, Spanien: Unterstützung einer Schule in Barcelona bei

der Einführung nachhaltiger Technologielösungen und beim Aufbau

von Naturschutzgebieten

3. Central St Martins, Großbritannien: Fortsetzung einer

langfristigen Partnerschaft, die es Studierenden aus den

Bereichen Mode, Textil und Schmuck ermöglicht, Zugang zu

neuesten Technologien zu erhalten. "Für Epson bedeutet ein nachhaltiges Unternehmen zu sein, dass jeder Aspekt unserer Organisation bedacht wird - von der kleinsten Glühlampe bis zur größten Fabrik", sagt Henning Ohlsson, CSR-Direktor von Epson in Europa, und ergänzt: "Die Einbeziehung der UN-Nachhaltigkeitsziele in diesen Ansatz ist da nur konsequent. Auch darüber berichten wir im Detail im "Green Choise"-Report."



Auswahl an Epson CSR-Aktivitäten 2018:



1. Alle europäischen Niederlassungen von Epson haben 2018

begonnen, Einweg-Kunststoffe aus den Büros zu entfernen.

2. Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien auf 55 Prozent.

Bis zum Jahr 2020 sollen 100 Prozent erreicht werden.

3. Reduzierung der direkten CO2-Emissionen pro Mitarbeiter um mehr

als sechs Prozent und Reduzierung der direkten und indirekten

CO2-Emissionen in den Warenlagern um fast 18 Prozent Den vollständigen Nachhaltigkeitsbericht 2018 "The Green Choice" von Epson Europa sowie weitere Informationen zur Umweltvision des Unternehmens finden Interessenten unter folgendem Link:



www.epson.eu/about/vision-and-strategy



Ein direkter Download des Berichts ist hier möglich:

