?Die Korrektur am Aktienmarkt rasiert einige Titel, die besonders im Fokus der Anleger stehen und eigentlich von vielen als zu teuer eingestuft werden. Tesla, Netflix oder Beyond Meat - bei letzter Aktie kann man mit Discount-Optionsscheinen aufgrund der wahnsinnigen Volatilität irre Renditen einfahren. So zahlt die WKN HZ0H1S von Onemarkets 140 Prozent Rendite, wenn die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...