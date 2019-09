Die Deutsche Bank schreckt trotz der Belastungen durch die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) vor Strafzinsen für normale Sparer zurück.Das Geldhaus sei hier sehr vorsichtig, sagte Finanzchef James von Moltke am Mittwoch bei einer Bankenkonferenz in London. Es gebe unter anderem rechtliche Gründe und die Politik, die dagegen sprächen. Das bedeute aber, dass die Bank in allen anderen Bereichen des Einlagengeschäfts - etwa bei Kunden mit höheren Einlagen, in der Vermögensverwaltung ...

