Google erlaubt Seitenbetreibern die genauere Steuerung, welche Inhalte der Website in Suchergebnis-Snippets angezeigt werden dürfen. Bislang galt hier: ganz oder gar nicht. Seitenbetreiber, die nicht wollen, dass Google nach eigenem Gusto Inhalte ihrer Websites zur Darstellung in den verschiedenen Ergebnis-Snippets der Suchmaschine verwendet, erhalten in den kommenden Wochen erstmals die Möglichkeit, dem entgegenzuwirken. Bislang konnten sie mit dem Attribut "Nosnippet" lediglich verhindern, dass Google überhaupt ihre Inhalte nutzt. Das sind die neuen Attribute f...

Den vollständigen Artikel lesen ...