Schwalbach (ots) - Die Oral-B Zahnfleisch & -schmelz PRO-REPAIR Original erzielt Spitzennoten und die Gesamtnote "SEHR GUT" (1,3) im aktuellen Testlauf von Stiftung Warentest. Die Oral-B Zahnfleisch & -schmelz PRO-REPAIR Original mit der revolutionären ActivRepair+ Technologie, einer einzigartigen Kombination aus stabilisiertem Zinnfluorid und Zinnchlorid, ist von Stiftung Warentest als "SEHR GUT" (1,3) bewertet worden. Stiftung Warentest hat im aktuellen Testlauf 10/2019 17 Zahncremes geprüft.



Die Oral-B Zahnfleisch & -schmelz PRO-REPAIR Original mit ihrer fortschrittlichen Technologie wird als "SEHR GUT" bewertet. In den Kategorien "Kariesprophylaxe durch Fluorid", "Entfernung von Verfärbungen" sowie "Verpackung" erhält sie jeweils die Note "SEHR GUT" (1,0, 1,3 und 1,5). In der Kategorie "Deklaration und Werbeaussagen" vergibt Stiftung Warentest zudem die Note "GUT" (2,1).



Smartes Bakterien-Management dank ActivRepair+ Technologie



Das Besondere an der Oral-B Zahnfleisch & -schmelz PRO-REPAIR Original Zahncreme ist ihre ActivRepair+ Technologie, die hilft, Zahnfleischbluten zu reduzieren und den Zahnschmelz vor säurebedingtem Zahnschmelzabbau zu schützen. Bakterien sind zwar wichtig für die Mundflora, produzieren jedoch auch Stoffe, die das Zahnfleisch angreifen - umso wichtiger ist ein cleveres Bakterien-Management für die allgemeine Mundgesundheit. Die innovative Formulierung der Oral-B Zahnfleisch & -schmelz PRO-REPAIR Original Zahncreme mit der einzigartigen Kombination aus stabilisiertem Zinnfluorid und Zinnchlorid setzt genau hier an. Zinn reduziert dabei die Bakterienanzahl und verlangsamt den Stoffwechsel der verbleibenden Bakterien. In Kombination mit Natriumhexametaphosphat wird zusätzlich Verfärbungen vorgebeugt.



Innovative Produkte für eine individuelle Zahnpflege



Mit dem sehr guten Ergebnis bei Stiftung Warentest stellt Oral-B seinen hohen Anspruch an Qualität nun auch im Bereich Zahncremes, und damit in perfekter Ergänzung zu den bereits prämierten elektrischen Zahnbürsten, unter Beweis. "Wir sind sehr stolz, dass wir nun auch mit unserer Oral-B Zahncreme sehr gute Ergebnisse bei Stiftung Warentest verzeichnen können", so Dr. Phillip Hundeshagen vom Oral-B Forschungsinstitut in Kronberg. "Dieser Erfolg zeigt uns, dass wir den Konsumenten mit unseren Produkten stets den richtigen und wichtigen Zahnpflegepartner zu Seite stellen - für starke Zähne und gesundes Zahnfleisch".



Über Procter & Gamble



Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führende Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Olaz, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, WICK, und Whisper. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Mit dem bis dahin letzten Test im Testlauf 11/2017 bei Stiftung Warentest waren elektrische Zahnbürsten von Oral-B mit rundem Bürstenkopf zum 10. Mal in Folge als Sieger hervorgegangen. Die Oral-B GENIUS 9000 mit Positionserkennungs-Technologie ist mit der "Special Mention" des renommierten German Design Awards 2017 in der Kategorie "Excellent Product Design Bath" ausgezeichnet worden. Außerdem erzielte die Oral-B GENIUS beim Best Brand Award 2017 eine Platzierung unter den Top Ten in der Kategorie "Beste Produktmarke". Zudem wurde Oral-B GENIUS 9000 Roségold 2018 sowohl mit dem renommierten GLAMMY-Award der Zeitschrift Glamour als auch mit dem Prix de Beauté der Zeitschrift Cosmopolitan ausgezeichnet. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.



