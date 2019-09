Die erstklassigen internationalen Industrieunternehmen Sandvik, Kalmar, Caruna und Valmet haben sich Rapid Tampere angeschlossen, dem ersten Kooperations-Akzelerator in der finnischen Region Tampere. Mit einer weltweiten Suche nach führenden High-Tech-Mitarbeitern für diese Unternehmen wurde bereits begonnen. Das in diesem Gebiet angesiedelte leistungsstarke Ökosystem mit den Hauptbereichen Mobiltechnologie und Verarbeitungsmaschinen wird die hervorragende internationale Player anlocken.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190925005754/de/

Tampere Region is known of its long industrial heritage and as a center of technology, often going in the forefront of development. Rapid Tampere collaboration accelerator is yet another example enabling the continuum of innovations. Photo: Laura Vanzo. (Photo: Business Wire)