FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch im Minus geschlossen. Teilnehmer sprachen von einer Ausweitung der Konsolidierung, Käufer hielten sich zurück und warteten auf niedrigere Einstiegskurse. "Viele Fonds stellen sich nun auf eine Rezession ein und machen die Depots erst einmal wasserdicht", so ein Börsianer. Für Verunsicherung sorgte zudem, dass innenpolitisch der Druck auf den US-Präsidenten zunimmt. Die Demokraten wollen eine Untersuchung bezüglich eines möglichen Amtsenthebungsverfahren auf den Weg bringen.

Der DAX verlor 0,6 Prozent auf 12.234 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,5 Prozent auf 3.513 Punkte nach unten. Im späten Geschäft reduzierten sich die Verluste mit dem nachgebenden Euro. Der Dollar profitierte von Aussagen Trumps, wonach ein Handelsbakommen mit China schneller kommen könne als erwartet.

Für die zyklischen Sektoren wie die Technologiewerte, Reiseunternehmen wie auch Werten aus dem Bausektor ging es deutlicher nach unten, Telekoms und Versicherer zeigten sich dagegen mit kleinen Abschlägen. Zudem wurde aus Kryptowährungen massiv Liquidität abgezogen. So brach die bekannteste, der Bitcoin, innerhalb von 24 Stunden um 15 Prozent ein. Aber auch der Etherum wie der Ripple verloren 17 und 13 Prozent. Andere gaben teilweise ein Viertel ihres Wertes ab.

Kursdebakel bei Pfeiffer Vacuum

Einmal mehr kassierten Unternehmen ihre Ausblicke. Rund 21 Prozent verloren Pfeiffer Vacuum nach einer Gewinnwarnung. Im Juli hatte sich der Maschinenbauer nach einem schwachen Quartal noch optimistisch zum zweiten Halbjahr geäußert. Das Unternehmen erwartet nun, dass insbesondere Kunden aus den Bereichen Halbleiter und Beschichtung Aufträge verschieben werden und rechnet nur noch mit einem Umsatz zwischen 620 bis 640 Millionen Euro und einer EBIT-Marge von in etwa 10 Prozent.

Auch Kuka leidet offensichtlich unter der strukturellen Krise der Autobranche und der globalen Konjunkturabkühlung und hat die Umsatzprognose etwas gesenkt. Der Kuka-Kurs legte aber 3,7 Prozent zu. Die Kursbildung ist hakelig, da knapp 95 Prozent der Aktien von Midea gehalten werden.

Thyssenkrupp schloss mit einem Plus von 0,2 Prozent besser ab als der Markt. Der kriselnde Stahl- und Industriekonzern soll unter der Führung der ehemaligen Bosch-Managerin Martina Merz wieder in die Spur gebracht werden.

Osram umgarnt

Osram (plus 2,2 Prozent) erhielt ein weiteres Gebot: Ein wenig wurde an der Börse bereits auf diesen Schritt gesetzt, viel klüger ist man mit dem indikativen Gebot der Finanzinvestoren Advent und Bain Capital allerdings nicht. So heißt es lediglich, dass das Gebot von AMS in Höhe von 38,50 Euro "bedeutsam" überschritten werden soll. Da es nur ein indikatives Gebot gibt, gibt es auch keine Annahmeschwelle, die ebenfalls entscheidend sein könnte. "Es gib mehrere Kaufinteressenten für Osram, die neuen Bieter lassen sich nicht in die Karten schauen", so ein Aktienhändler. Dies spreche für einen spannenden Übernahmekampf.

Sainsbury zogen gegen die schwache Tendenz an. Der Kurs stieg um 1,6 Prozent. Händler verwiesen auf das Trading-Update. Dies habe die Erwartungen erfüllt, hieß es am Markt.

EDF brachen um 6,6 Prozent ein. "Die Kosten für Kraftwerke gehen durch die Decke", sagt ein Händler. Der Neubau eines Atomkraftwerks im britischen Hinkley werde nun mit 21,5 bis 22,5 Milliarden Pfund veranschlagt nach unter 20 Milliarden Pfund bisher. Zudem verzögere sich der Bau. Das werde die Returns on Equities von EDF drücken, sagten Händler.

Teamviewer mit schwachem Börsendebüt

Ernüchternd verlief das Börsendebüt von Teamviewer. Der erste Kurs lag lediglich bei 26,25 Euro und entsprach damit dem Ausgabepreis. Am Schluss handelte die Aktie bei 25,30 Euro und damit um 3,6 Prozent unter dem Ausgabepreis. Es war der größte Börsengang eines deutschen Technologie-Unternehmens seit dem Chipkonzern Infineon im Jahr 2000. "Einerseits gilt das Unternehmen als gut aufgestellt, andererseits aber auch als ambitioniert bewertet", so ein Händler. Leicht negativ gesehen wird auch, dass von dem Aktienerlös nichts in das Unternehmen fließt, sondern an den Finanzinvestor Permira.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.513,03 -19,02 -0,5% +17,1% . Stoxx-50 3.208,06 -12,62 -0,4% +16,2% . Stoxx-600 387,59 -2,25 -0,6% +14,8% Frankfurt XETRA-DAX 12.234,18 -72,97 -0,6% +15,9% London FTSE-100 London 7.289,99 -1,44 -0,0% +8,4% Paris CAC-40 Paris 5.583,80 -44,52 -0,8% +18,0% Amsterdam AEX Amsterdam 573,42 -1,42 -0,2% +17,5% Athen ATHEX-20 Athen 2.133,17 -15,88 -0,7% +32,6% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.678,88 +0,72 +0,0% +13,4% Budapest BUX Budapest 40.553,92 -294,12 -0,7% +3,6% Helsinki OMXH-25 Helsinki 3.955,95 -20,07 -0,5% +7,4% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 127.248,91 +1067,08 +0,8% +11,3% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 1.041,35 -8,57 -0,8% +16,8% Lissabon PSI 20 Lissabon 4.955,87 -80,43 -1,6% +3,0% Madrid IBEX-35 Madrid 9.085,30 -32,90 -0,4% +6,4% Mailand FTSE-MIB Mailand 21.788,22 -112,79 -0,5% +19,5% Moskau RTS Moskau 1.354,01 -4,79 -0,4% +27,0% Oslo OBX Oslo 809,09 -9,87 -1,2% +9,4% Prag PX Prag 1.031,06 -16,51 -1,6% +4,5% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.620,67 -12,42 -0,8% +15,0% Warschau WIG-20 Warschau 2.159,68 -15,56 -0,7% -5,1% Wien ATX Wien 2.998,02 -36,13 -1,2% +10,4% Zürich SMI Zuerich 9.914,82 -76,49 -0,8% +17,6% DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0947 -0,63% 1,0998 1,1002 -4,5% EUR/JPY 117,99 -0,03% 118,03 118,15 -6,2% EUR/CHF 1,0848 -0,12% 1,0850 1,0866 -3,6% EUR/GBP 0,8858 +0,42% 0,8822 0,8826 -1,6% USD/JPY 107,78 +0,63% 107,32 107,38 -1,7% GBP/USD 1,2359 -1,05% 1,2466 1,2465 -3,2% USD/CNY 7,1318 +0,22% 7,1162 7,1164 +3,7% Bitcoin BTC/USD 8.317,50 -3,97% 8.512,00 9.509,00 +123,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,18 57,29 -1,9% -1,11 +16,5% Brent/ICE 61,97 63,10 -1,8% -1,13 +11,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.507,78 1.532,00 -1,6% -24,22 +17,6% Silber (Spot) 18,07 18,62 -2,9% -0,55 +16,6% Platin (Spot) 928,59 954,22 -2,7% -25,63 +16,6% Kupfer-Future 2,60 2,59 +0,1% +0,00 -2,1% ===

September 25, 2019 12:04 ET (16:04 GMT)

