Mario Kart Tour ist gestartet. Nachdem ich irgendwann an den Server-Problemen vorbeikomme und mir einen Pflicht-Account angelegt habe, finde ich einen Arcade-Racer in bekanntem Gewand. Neu sind die Ein-Finger-Steuerung - und ein Finanzierungsmodell irgendwo zwischen Lootboxen und Gold-Abos. Ich bin unterwältigt. Ich bin grundsätzlich kein Nintendo-Fan - aber nicht, weil bei der Spieleschmiede meiner Meinung nach schlechte Games vom Band laufen. Die kunterbunten Spiele sind nur einfach schon lange nicht mehr "mein Ding" (don't @ me!). Ich sehe durchaus ein, dass Nintendos Spiele ihre Berechtigung haben und mit Super Mario für den Game Boy bin schließlich auch ich groß geworden. Neue...

