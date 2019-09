(shareribs.com) Frankfurt / New York 25.09.2019 - Technologiewerte zeigen sich am Mittwoch teils deutlich leichter. Der TecDAX verliert mehr als zwei Prozent, belastet von Pfeiffer Vacuum, Nordex und Sartorius. An der Wall Street kann die NASDAQ zulegen. Der DAX verliert rund eine Stunde vor Handelsschluss 0,9 Prozent auf 12.194 Punkte. Hier verlieren Fresenius, Lufthansa und FMC. Leicht im Plus notieren ...

