Instagram bekommt einen Dark-Mode. Erste Teilnehmer am Betatest-Programm berichten über ein solches Feature in der Android-Version. Der Dark-Mode soll auch für Nutzer älterer Android-Versionen kommen. Der Dark-Mode ist derzeit offenbar das große Ding. Slack, Gmail, Facebook-Messenger oder Firefox haben schon einen. Android 10 und iOS 13 haben die Option ebenfalls an Bord. Aber noch längst nicht alle Apps unterstützen den Dark-Mode. Auch Whatsapp-Nutzer müssen sich wohl noch ein wenig gedulden. Dafür testet Instagram gerade einen Dark-Mode, wie Android Police berichtet. Demnach ist die Option ...

