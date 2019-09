US-Präsident Donald Trump hat die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nach der Ankündigung konkreter Schritte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren scharf kritisiert. "Sie hat sich verrannt", sagte Trump am Mittwoch bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Pelosi werde dominiert von der radikalen Linken in der Demokratischen Partei.

Trump verneinte die Frage, ob er versucht habe, Pelosi bei einem Telefonat am Dienstag von der Einleitung von Ermittlungen für ein sogenanntes Impeachment gegen ihn abzubringen. Er habe bei dem Gespräch versucht, mit Pelosi über das Waffenrecht zu reden, sagte Trump. Das habe die Demokratin aber überhaupt nicht interessiert.

Der Machtkampf zwischen Trump und den US-Demokraten hatte am Dienstag eine neue Dimension erreicht. Pelosi kündigte an, formal erste Schritte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump einzuleiten. Sie warf ihm wegen eines Telefonats mit Selenskyj Verfassungsbruch vor.

Trump hat in einem Telefongespräch mit dem Ukrainer Ende Juli Ermittlungen angeregt, die seinem politischen Rivalen Joe Biden schaden könnten. Der frühere US-Vizepräsident Biden ist derzeit der aussichtsreichste Präsidentschaftsbewerber der Demokraten für die Wahl 2020./jac/DP/he

