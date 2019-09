FRANKFURT (Dow Jones)--Die Metro AG will Kosten sparen. Wie der Konzern mitteilte, werden aktuell Effizienzmaßnahmen in Bezug auf administrative Strukturen, Prozesse und Geschäftsaktivitäten geprüft. Die Maßnahmen würden durch die angestrebte Veräußerung des SB-Warenhausgeschäfts und eine daraus resultierende geringere Unternehmensgröße ausgelöst und überwiegend von dieser Transaktion abhängen. Sie beziehen sich den weiteren Angaben zufolge sowohl auf die Hauptverwaltung des Konzerns als auch auf die internationalen Querschnitts- und Servicegesellschaften. Die Prüfung befände sich jedoch noch in einem frühen Stadium, so das Unternehmen.

Auf Basis einer erste Prüfung werden durch die Umsetzung der angedachten Maßnahmen einmalige Aufwendungen von ungefähr 30 bis 65 Millionen Euro im ersten Geschäftsjahr der Umsetzung erwartet und wiederkehrende Einsparungen in einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2019 15:15 ET (19:15 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.