Hamburg (ots) - Bei der Gala zum Deutschen Radiopreis 2019 am Mittwoch, 25. September, haben die Laudatorinnen und Laudatoren gleich zweimal Radiomacher des NDR auf die Bühne gebeten: Holger Senzel von NDR Info wurde in der Kategorie Beste Reportage für "Unter Schlamm begraben - Spurensuch in Petobo" ausgezeichnet. Der Deutsche Radiopreis für die beste Morgensendung ging an Andreas Kuhlage und Jens Hardeland von N-JOY - beide wurden bereits 2015 mit einem Radiopreis ausgezeichnet.



Eine unabhängige Jury des Grimme-Instituts hatte die Preisträgerinnen und Preisträger ausgewählt. 68 öffentlich-rechtliche und private Radiosender in ganz Deutschland übertrugen die Preisverleihung live, außerdem lief sie als Stream im Internet. Im NDR Fernsehen ist die Show zeitversetzt zu sehen, ebenso in weiteren Dritten Programmen der ARD.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Der Deutsche Radiopreis rückt einmal im Jahr die Kreativen hinter dem Mikrofon ins Rampenlicht - und das nun schon zum zehnten Mal. Das gelungene Jubiläum in der Elbphilharmonie hat beeindruckend die große Vielfalt und Kreativität der deutschen Radiolandschaft präsentiert. Ganz besonders freue ich mich über zwei Preise für den NDR - die Kollegen haben das wirklich verdient! Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern!"



Aus den Begründungen der Jury des Grimme-Instituts:



Beste Reportage (Holger Senzel | NDR Info): Die Stärke dieser Reportage ist Holger Senzels ruhige, eindringliche Art der Beschreibung. Der ARD-Hörfunkkorrespondent steht mitten im Katastrophengebiet und schildert, wie Wasser und Schlamm Häuser zerstört und Existenzen vernichtet haben. Er veranschaulicht das Leid der Menschen, ohne es explizit benennen zu müssen. Seine Eindrücke lassen den Hörer mitfühlen - auch über die Reportage hinaus.



Beste Morgensendung (Andreas Kuhlage und Jens Hardeland | N-JOY): "N-JOY gelingt es mit seiner Morgensendung seit vielen Jahren ein hörenswertes Premium-Produkt abzuliefern. Das alleine verdient großen Respekt. Andreas Kuhlage und Jens Hardeland spielen sich die Bälle wie selbstverständlich zu, geben einander Raum, auch das will gelernt sein. Sich nicht allzu ernst nehmen, jedoch ernsthaft bei politischen Themen Haltung zeigen, mit immer neuen Ideen zu glänzen und dazu noch musikalisch zu begeistern, all das schafft eine nachhaltige Kundenbindung. Chapeau N-JOY, da kommt Freude auf, nicht nur bei der Jury!"



Pressekontakt:



NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Presse und Information

Bettina Brinker

Telefon: 040 / 4156 - 2302

Fax: 040 / 4156 - 2199

Mail:b.brinker@ndr.de

http://www.ndr.de



Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4385530