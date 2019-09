Google hat die Version 10 von Android Go-Edition fertig gestellt. Damit sollen noch mehr Erstnutzer erschlossen und mit einem sicheren Smartphone ausgestattet werden können. Android in der Go-Edition ist ein Betriebssystem für Smartphones mit 1,5 Gigabyte Arbeitsspeicher und weniger und wurde vor einem Jahr von Google an den Start gebracht. Mit der Version 10 soll das System schneller und sicherer werden. Android 10 Go-Edition ist schneller und sicherer So will Google Optimierungen vorgenommen haben, die dafür sorgen, dass Apps rund 10 Prozent schneller starten als ...

