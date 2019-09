Der neue alternative Datensatz "MarketPsych Indices", der erste seiner Art, liefert beispiellose Erkenntnisse.

Das cloudbasierte Tool stellt Brokern, Anlageberatern, Vermögensberatern und deren Kunden per Direktfeed die entsprechenden Informationen bereit.

Refinitiv hat heute mit der Einführung des proprietären Datensatzes "MarketPsych Indices" (RMI) über einen neuen cloudbasierten Feed für Broker, Anlageberater, Vermögensberater und deren Kunden sein Engagement in der Vermögensberatungsbranche bekräftigt. Das neue Tool ist das erste seiner Art. Es richtet sich an Vermögensberater und bietet beispiellose Möglichkeiten, subjektive Stimmungen in den Medien wie beispielsweise Gerüchte, Themen und Emotionen zu visualisieren und Bewertungen im Hinblick auf die Preise für Vermögenswerte vorzunehmen.

RMI wurde in Kooperation mit MarketPsych Data LLC entwickelt, einem Unternehmen, das in der Entwicklung von Tools für die quantitative Verhaltensökonomie führend ist. RMI analysiert Nachrichten und Social-Media-Inhalte in Echtzeit und wandelt die Menge und Vielfalt der verfügbaren fachspezifischen Nachrichten und Social-Media-Inhalte in überschaubare Informationsströme um.

Das zugrundeliegende Textanalyseverfahren wandelt qualitative Aussagen in den Medien wie etwa Aussagen über Ängste und misstrauische Äußerungen über das Management sowie Prognosen über Preise für Vermögenswerte in quantitative, praktisch nutzbare Erkenntnisse um. Außerdem werden über 15.000 globale Unternehmen, makroökonomische Indikatoren von 187 Ländern, 62 Staatsanleihen und länderspezifische Aktienindizes, 45 Währungen, 36 Rohstoffe und 150 Kryptowährungen analysiert. RMI liefert Investoren Erkenntnisse über die psychologischen Kräfte, die den Markt steuern.

"Die globale Vermögensberatungsbranche passt sich nach wie vor an das sich rasch verändernde Kundenverhalten an. Daher sind wir sehr erfreut, dass wir unsere Kunden mit Tools ausstatten können, die es ihnen ermöglichen, die Anforderungen ihrer Klienten zu erfüllen", so Sarlota Hohwald, Director des Bereichs Data Platform for Wealth Management bei Refinitiv. "Unser neues Angebot «MarketPsych Indices» liefert Investoren Einblicke in die Stimmung am Markt, damit sie künftige Marktentwicklungen besser prognostizieren können. Dieses Produkt wird auch der Nachfrage nach alternativen Daten gerecht, mit denen sich aus dem Rauschen auf verlässliche Weise relevante Signale filtern lassen und die es den Nutzern ermöglichen, aus Stimmungen und emotionalen Feinheiten verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, die ein tieferes, fundierteres Verständnis der Marktpreisbewegungen zulassen."

Der Unternehmensbereich Vermögensberatung von Refinitiv unterstützt eine beträchtliche Zahl an etablierten und aufstrebenden Vermögensberatungskunden. Er stellt auf dem amerikanischen Doppelkontinent, in Europa und Asien globale und regionale Vermögensberatungsplattformen, u. a. auch für Schwellenländer, bereit.

"Bei unseren Kunden aus 22 Ländern verzeichnen wir eine starke Nachfrage nach praktisch verwertbaren Visualisierungen der Stimmungen in den Medien", so Dr. Richard Peterson, CEO von MarketPsych. "Die Marktpreise steigen und fallen oft auf Grund von Nachrichten und Social-Media-Informationen. Dabei kommt es manchmal zu Überreaktionen, manchmal aber auch zu verzögerten Reaktionen. Unsere Kunden können solche Trends jetzt besser prognostizieren. Anhand dieser Daten erkennen Vermögensberater, wie die Medien Märkte und Volkswirtschaften steuern, sie entdecken neue Anlageideen und steuern der Volatilität des Portfolios durch Risikosenkung entgegen, bevor es am Markt zu Preiskorrekturen kommt."

William Trout, Leiter des Bereichs Wealth Management von Celent, äußerte sich dazu wie folgt: "Mit der Verbreitung alternativer Daten wächst der Bedarf an Tools, mit denen sich der Markt besser durchschauen lässt. Die MarketPsych Indices liefern den personalisiert aufbereiteten Kontext, auf den die Kunden und Berater direkt zugreifen können."

Will Jan, Vice President und leitender Analyst von Outsell, äußerte sich folgendermaßen: "Zwar gibt es einen starken Aufwärtstrend bei Robo-Advisors im Finanzbereich, auch bei vermögenden Anlegern. Unsere Studien haben jedoch gezeigt, dass in einem volatilen Markt viele dieser Anleger auch weiterhin den Rat persönlicher Berater einholen. Daher ist es wichtig, dass professionelle Anlageplaner ihre Kunden dabei unterstützen, zwischen Marktbewegungen zu unterscheiden, die auf Angstgefühlen basieren, und solchen, die auf soliden, belastbaren Daten basieren."

Refinitiv MarketPsych Indices analysieren in Echtzeit Nachrichten und Social-Media-Inhalte von 2.000 führenden Nachrichtenseiten und 800 globalen Social-Media-Seiten aus dem Finanzbereich. TRMI wandelt die Menge und Vielfalt der verfügbaren fachspezifischen Nachrichten und Social-Media-Inhalte in überschaubare Informationsströme, die bei Investitionsentscheidungen und beim Risikomanagement über alle Anlagearten hinweg unterstützend eingesetzt werden können. Die Daten sind so konzipiert, dass sie sowohl in die quantitative als auch in die qualitative Analyse nahtlos integriert werden können. Dies ermöglicht es Investoren und anderen Fachleuten, auf schnelle Weise Muster zu erkennen, die sich auf ihre jeweilige Geschäftstätigkeit auswirken. Der Textanalyse-Engine von MarketPsych nutzt patentierte Software zur Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing bzw. NLP).

Weitere Informationen über Refinitiv MarketPsych Indices finden Sie unter: https://refini.tv/marketpsych

Refinitiv verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Unterstützung von Vermögensberatungsunternehmen mithilfe seiner Vermögensberatungslösungen. Diese ermöglichen eine nahtlose Integration in Front-, Middle- und Back-Office-Workflows. Weitere Informationen über Refinitiv Wealth Management finden Sie unter: https://www.refinitiv.com/en/wealth-management.

Refinitiv bietet der globalen Finanzwirtschaft innovative Indizes und indexbezogene Serviceleistungen an, um Investoren dabei zu unterstützen, bessere Entscheidungen zu treffen. Unsere Indexkunden und Partner vertrauen auf die unvergleichliche Breite und Tiefe der Informationen, das globale Netzwerk und die umfangreichen Daten- und Inhaltsbestände, die nur Refinitiv bieten kann. Gestützt auf das Content-, Daten- und Unabhängigkeitsnetz sowie auf das globale Informationsnetz von Refinitiv können unsere Indizes und Indexserviceleistungen auf jeden individuellen Bedarf zugeschnitten werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.refinitiv.com/en/financial-data/indices.

Über Refinitiv

Refinitiv ist einer der weltweit größten Anbieter von Finanzmarktdaten und -infrastruktur. Zu seinen Kunden zählen mehr als 40.000 institutionelle Kunden in über 190 Ländern. Das Unternehmen bietet wegweisende Daten und Marktinformationen, Tradingplattformen sowie offene Daten- und Technologieplattformen an, die die florierende globale Finanzmarktwirtschaft verbinden und dabei den Erfolg in den Bereichen Trading, Investments, Vermögensberatung, Regulatorik, Marktdatenmanagement sowie Unternehmensrisiken steigern und die Bekämpfung der Finanzkriminalität unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.Refinitiv.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190925005943/de/

Contacts:

ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN

Lemuel Brewster

Refinitiv

Senior PR Director

Tel. Büro: +1 646-223-5147

Mobil: +1 917-805-1089

Lemuel.brewster@refinitiv.com

Gemma Mostyn-Owen

Refinitiv

PR Specialist

Tel.: +1 (646) 223 6171

Mobil: +1 (203) 423 9517

Gemma.MostynOwen@Refinitiv.com