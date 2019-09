SolarWinds (NYSE:SWI), ein führender Anbieter leistungsfähiger und budgetorientierter IT-Management-Software, kündigte heute eine neue Werbekampagne für SolarWinds Passportal an, um den MSPs (Managed-Service-Providers) zu helfen, sicheres Passwortmanagement als eine zu SolarWinds Passportal Site gehörende Markendienstleistung anzubieten.

Berechtigte Passportal Site-Partner können Werbekostenzuschüsse (MDF, Market Development Funds) einsetzen, um damit wiederkehrende Einnahmequellen zu erschließen. Passportal Site unterstützt die MSPs dabei, tägliche Betriebsstörungen zu vermindern, indem die Verwaltung der Passwörter und Zugangsdaten der Kunden automatisiert wird, damit diese in einer sicheren, gemeinsam verwalteten Lösung gepflegt werden, wodurch sich der Kundennutzen noch erhöht.

Passportal Site bietet den MSP-Kunden folgende Möglichkeiten:

Zentralisierung und Sicherung von Firmen- und privaten Passwörtern

Erstellung von Ordnern zur Organisation und Kategorisierung von Passwörtern

Verwaltung der Datenzugriffsrechte aller Mitarbeiter

Meldung aller bekannten Passwörter ausscheidender Mitarbeiter und Entzug der Zugriffsrechte

Erstellung starker und eindeutiger Passwörter

Zugang zu gespeicherten Webseiten mit einem Klick

Interne Ausführung von Prüfungen und Berichten

"Die neue MDF-Werbekampagne, die der Förderung der Passwortverwaltung als MSP-Dienstleistung dient, ist eine Win-Win-Situation für uns und unsere Partner", erklärte Colin Knox, Direktor Produktstrategie bei SolarWinds Passportal. "MSPs betreuen in der Regel kleine und mittelgroße Unternehmen, für die häufig schon der richtige Umgang mit Passwörtern schwierig ist, ganz zu schweigen von der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs. Mit Passportal Site haben MSPs die große Chance, ihren Kunden mit Hilfe eines sicheren Markenprodukts eine große Last abzunehmen und gleichzeitig eine Quelle neuer regelmäßiger Einnahmen zu erschließen."

Weitere Einzelheiten zum Programm sind hier verfügbar.

Über SolarWinds

SolarWinds (NYSE:SWI) ist ein führender Anbieter leistungsfähiger und budgetorientierter IT-Infrastruktur-Management-Software. Unsere Produkte befähigen Unternehmen weltweit, unabhängig von ihrer Art, Größe oder der Komplexität ihrer Infrastruktur, die Leistungsfähigkeit ihrer IT-Umgebungen zu überwachen und zu verwalten, sei es vor Ort, in der Cloud oder im Rahmen von Hybridmodellen. Wir stehen im ständigen Austausch mit Experten verschiedenster technischer Fachrichtungen IT Operations, DevOps und Managed-Service-Provider (MSPs) um die Herausforderungen zu verstehen, die sich bei der Pflege hochleistungsfähiger und hochverfügbarer IT-Infrastrukturen ergeben. Durch die Erkenntnisse, die wir bei diesem Austausch, beispielsweise im Rahmen unserer THWACK Online-Community, gewinnen, können wir Produkte entwickeln, die gut analysierte Herausforderungen des IT-Managements im Sinne der jeweiligen Technologieexperten zu lösen imstande sind. Diese Anwenderorientierung und die Verpflichtung zu Exzellenz im Leistungsmanagement von End-to-End-Hybrid-IT-Systemen hat SolarWinds zu einem der weltweiten Marktführer bei Netzwerk-Management-Software und MSP-Lösungen gemacht. Durch die Ausrichtung auf MSPs bietet das SolarWinds MSP-Produktportfolio umfassende, skalierbare IT-Service-Management-Lösungen, die abgestufte Sicherheit, kollektive Intelligenz und intelligente Automatisierung integrieren. Unsere Produkte sind darauf ausgelegt, MSPs in die Lage zu versetzen, ihren SMB-Endkunden hocheffektive IT-Outsourcing-Dienstleistungen anzubieten und ihren eigenen Geschäftsbetrieb effizienter zu steuern. Weitere Informationen erhalten Sie auf solarwindsmsp.com

Die Handelsmarken SolarWinds, SolarWinds Design, Orion und THWACK sind das ausschließliche Eigentum von SolarWinds Worldwide, LLC oder ihren Beteiligungsgesellschaften, sind im U.S. Patent and Trademark Office eingetragen und können in weiteren Ländern eingetragen sein oder ihre Eintragung kann beantragt worden sein. Alle weiteren Handelsmarken, Dienstleistungsmarken und Logos von SolarWinds können gewohnheitsrechtliche Marken sein oder sind eingetragen oder ihre Eintragung ist beantragt. Alle sonstigen in diesem Text genannten Handelsmarken werden nur zu Identifizierungszwecken verwendet und sind Handelsmarken (oder eingetragene Handelsmarken) der jeweiligen Unternehmen.

2019 SolarWinds Worldwide, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

