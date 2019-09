Amazon startet sein neues Gesundheitsprogramm Amazon Care in einer Testphase für Mitarbeiter aus dem Raum Seattle und deren Familienangehörige. Damit stellt das Unternehmen seinen Angestellten eine Art virtuelle Arztpraxis bzw. Klinik zur Verfügung.? Amazon Care in Testphase für Mitarbeiter in Seattle? Gesundheitsbranche bietet großes Potenzial? Möglichkeit der Ausweitung über den Mitarbeiterkreis hinausEine Amazon-Sprecherin erklärte: "Wir testen derzeit eine Gesundheitsleistung, ...

