Erst kürzlich erreichten die Bitcoin-Hashraten neue Höchststände. Doch zwischenzeitlich folgte ein herber Einschnitt bei dieser Kennziffer, was Sorgen unter Krypto-Anlegern auslöste.? Rekord bei 100.000.000 TH/s markiert ? Hashrate stürzt um über 40 Prozent ein ? Sorgen in der Krypto-CommunityDas boomende Geschäfte mit Bitcoin-Mining hat Anfang des Monats einen Aufwärtstrend bei den Hashraten des Bitcoins ausgelöst. Erst in der vergangenen Woche konnte so ein neues Hoch bei 100 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...