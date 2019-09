Im Konflikt mit dem Iran hat US-Außenminister Mike Pompeo den Friedenswillen der Vereinigten Staaten unterstrichen. "Wir wollen eine friedliche Lösung mit der Islamischen Republik Iran", sagte Pompeo am Mittwoch (Ortszeit) am Rande der UN-Vollversammlung in New York. "Am Ende hängt es von den Iranern ab, ob sie diese Entscheidung treffen oder ob sie Gewalt und Hass wählen." Der Minister fügte hinzu: "Wir hoffen, dass wir die Chance bekommen, mit ihnen zu verhandeln und ein Ergebnis zu bekommen, das gut sowohl für sie als auch für die Vereinigten Staaten ist."

Pompeo begrüßte erneut die Erklärung der deutschen, der britischen und der französischen Regierung zum Iran vom Montag. Darin hatten die drei EU-Staaten sich der US-Einschätzung angeschlossen, dass Teheran für die Angriffe auf saudische Ölanlagen verantwortlich ist. Die drei europäischen Regierungen bekannten sich in der Erklärung zwar zum Atomabkommen mit dem Iran, das die USA einseitig aufgekündigt haben. Sie forderten aber zugleich Verhandlungen über ein umfassenderes Abkommen, das auch das iranische Raketenprogramm und die Rolle des Landes in regionalen Konflikten berücksichtigt.

Pompeo interpretierte diese Forderung dahingehend, dass sich die drei EU-Staaten nun der US-Einschätzung angeschlossen hätten, wonach das derzeitige Abkommen nicht funktioniert und dem Nahen Osten keine Stabilität bringt. Pompeos Sprecherin Morgan Ortagus hatte bereits am Dienstag von einem "massiven diplomatischen Sieg" für die Regierung von US-Präsident Donald Trump gesprochen./cy/DP/zb

