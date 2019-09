Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THOMAS COOK - Das Amtsgericht Bad Homburg hat nach Informationen der Wirtschaftswoche die Juristen Ottmar Hermann, Julia Kappel-Gnirs und Fabio Algari zu vorläufigen Insolvenzverwalter der deutschen Thomas-Cook-Reiseveranstalter bestellt. Die drei Insolvenzrechtler sind Partner der Kanzlei Hermann Wienberg Wilhelm. Insbesondere Hermann gilt als einer der renommiertesten deutschen Insolvenzexperten. Er war unter anderem bei Großverfahren wie der Insolvenz der Kaufhaus-Kette Woolworth, des Autozulieferers Karmann und des Bauriesen Philipp Holzmann im Einsatz. Gespräche der deutschen Geschäftsführung mit möglichen Kapitalgebern über eine Fortführung der Thomas Cook GmbH waren zuvor ergebnislos geblieben. Zum Thomas-Cook-Konzern gehören Tochterunternehmen in Deutschland wie Neckermann Reisen, Bucher und Öger Tours. (Wirtschaftswoche)

THOMAS COOK - Die Deutschlandchefin des insolventen Reisekonzerns Thomas Cook, Stefanie Berk, sieht gute Chancen für einen Neustart des hiesigen Geschäftes, da schon Gespräche mit strategischen Interessenten und Finanzinvestoren laufen. "Das Geschäft in Deutschland und in Skandinavien ist bis zuletzt profitabel gewesen, in Kontinentaleuropa haben wir in den meisten Ländern Gewinn gemacht", sagt Berk der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Der größte Hemmschuh für Thomas Cook war, dass es über die Jahre nicht gelungen ist, das englische Geschäft nachhaltig zu sanieren." Ob und wann das Reisegeschäft wieder aufgenommen werden könne, müsse der Insolvenzverwalter entscheiden. Den rund 140.000 Urlaubern machte Berk Hoffnung, dass sie in den nächsten Tagen geordnet die Heimreise antreten können. (FAZ S. 26)

COMMERZBANK - Der bis Donnerstag tagende Aufsichtsrat der Commerzbank wird nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Bettina Orlopp zum neuen Finanzvorstand ernennen. Damit hat sich die 49 Jahre alte promovierte Diplom-Kauffrau gegen Jörg Hessenmüller durchgesetzt, der seit Jahresanfang im Vorstand der Commerzbank für IT verantwortlich ist. Orlopp ist seit November 2017 als erste Frau im Vorstand der Commerzbank und dort für Recht und Rechtstreue (Compliance) sowie Personal verantwortlich. Jetzt erhält sie das noch wichtigere Finanzressort. Eine Sprecherin der Commerzbank wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Bericht äußern. (FAZ S. 25)

ADIDAS - Adidas greift bei Runtastic durch. Das bislang weitgehend unabhängig agierende Start-up aus Linz wird in den Sportkonzern integriert. Dabei verbindet der Turnschuh-Hersteller die beliebten Lauf- und Fitness-Apps der Österreicher nun mit seinem Kundenbindungsprogramm "Creators Club". Der Name Runtastic rückt zudem in den Hintergrund. "Wir wollten Runtastic bewusst viel Freiraum lassen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Kräfte zu bündeln", sagte Scott Zalaznik, der Digitalchef von Adidas, dem Handelsblatt. In der Tat: Der DAX-Konzern hat die Firma bereits vor vier Jahren übernommen. 220 Millionen Euro blätterte der damalige Vorstandschef Herbert Hainer für das junge Unternehmen hin. Es war die größte Akquisition seit fast einem Jahrzehnt. (Handelsblatt S. 22)

