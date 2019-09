Von Andrew Tangel

NEW YORK (Dow Jones)--Boeing-Chef Dennis Muilenburg will eine bessere Kontrolle über die Entwicklungs-, Sicherheits- und Zertifizierungspraktiken des Flugzeugherstellers bekommen. Das Board schlägt deshalb vor, dass ranghohe Ingenieure künftig nicht mehr ihren Abteilungsleitern berichten, sondern dem Chefingenieur, der wiederum von Muilenburg selbst geführt wird. Boeing reagiert damit auf zwei Abstürze der Flugzeuge des Typs 737 Max, die mit dem neu entwickelten Flugkontrollsystem von Boeing in Verbindung gebracht werden.

Die Empfehlungen sind Ergebnis einer internen Untersuchung beim Flugzeughersteller. Es habe aber keinen über übermäßigen Druck oder andere Probleme gegeben, die die Sicherheit der von Boeing produzierten Flugzeuge gefährden könnten, sagte Edmund Giambastiani Jr., ein pensionierter Admiral, der im Boeing-Board sitzt und die interne Untersuchung geleitet hat. Die Empfehlungen der Untersuchung sollen aber die interne Aufsicht stärken und Kostenaspekte, Zeitpläne und andere Geschäftsinteressen von der Arbeit der Ingenieure besser abschirmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2019 00:38 ET (04:38 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.