Das Einkaufsverhalten in Deutschland unterliegt einem dramatischen Wandel. Der Einzelhandel wird voll von der Digitalisierung ergriffen. Die Branche hat den Trend erkannt und ist dabei, mit umfangreichen Investitionen gegenzusteuern. So soll in der Mehrzahl der Shopping-Center der Flächenanteil der Gastronomie, Dienstleistungen und Freizeit deutlich ausgebaut werden. Die Flächen von Unterhaltungselektronik, Fashion, Schuhen & Accessoires ...

Den vollständigen Artikel lesen ...