Der Weg zu mehr Nachhaltigkeit ist steinig und führt nur langsam zum Ziel. Dies zeigt auch der Blick auf die bisherige Geschichte der UN-Entwicklungsziele (SDGs). Am 25. September 2015 wurden diese auf dem Gipfel für nachhaltige Entwicklung in New York von der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit großen Hoffnungen verabschiedet. Sie umfassen 17 Themenfelder, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...