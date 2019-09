Adler Modemärkte AG: ADLER Modemärkte setzt technische Maßstäbe im textilen Einzelhandel DGAP-News: Adler Modemärkte AG / Schlagwort(e): Sonstiges Adler Modemärkte AG: ADLER Modemärkte setzt technische Maßstäbe im textilen Einzelhandel 26.09.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation der Adler Modemärkte AG Rollout des Service-Roboters "TORY" in 40 weiteren Modemärkten realisiert ADLER Modemärkte setzt technische Maßstäbe im textilen Einzelhandel Hocheffizientes Warenmanagement - ROI bereits nach 1,5 Jahren Haibach, den 26.09.2019. Die Adler Modemärkte AG konnte ihre im März 2019 kommunizierten Pläne hinsichtlich der Einführung des Service-Roboters "TORY" vollumfänglich und erfolgreich umsetzen. Im Zeitraum von April 2019 bis August 2019 wurde der Roboter für die automatisierte Bestandsaufnahme in 40 weiteren ADLER Modemärkten eingeführt, sodass nun in Summe 45 Roboter im produktiven Einsatz sind. "TORY" übernimmt die permanente und komplette Aufnahme des gesamten RFID-Warenbestandes, um die Bestandssicherheit in den Modemärkten zu gewährleisten. Nachdem das Unternehmen bereits Anfang 2014 mit der flächendeckenden Einführung der RFID-Technologie die Voraussetzungen für den Einsatz von "TORY" geschaffen hatte, setzt der jetzige Rollout technische Maßstäbe für den textilen Einzelhandel in Zeiten der Digitalisierung. Hervorzuheben ist, dass dieses innovative Thema bei ADLER mit eigenen Ressourcen ausgearbeitet und vorangetrieben wurde. "Die Einführung von ,TORY' in unserer Filiale verlief schnell und reibungslos", hebt Patrik Fuldner, ADLER Geschäftsleiter in Alzey, hervor und kommentiert weiter: "Auf ,TORY' möchten wir nicht mehr verzichten." Die neuen Service-Roboter waren bis heute insgesamt bereits an mehr als 1.800 Tagen in den ADLER Standorten unterwegs. Sie legten dabei mehr als 3.100 Kilometer zurück und erfassten über 80 Millionen EPCs (Electronic Product Codes). Diese Zahl ergibt sich, weil die Aufnahmen konstant und in sehr kurzen Zeitabständen erfolgen. Die Erfassungsgenauigkeit konnte durch eine höhere Antennenleistung gegenüber den anfänglich genutzten Test-Robotern stark verbessert werden und liegt derzeit bei im Branchenvergleich außerordentlich hohen etwa 99 Prozent. Eventuelle Aufnahme- und Lesefehler werden permanent und sehr kurzfristig korrigiert. "Die beiden größten Vorteile von ,TORY' liegen zum einen in der Entlastung der ADLER-Mitarbeiter in der Filiale und zum anderen in der besseren Warenverfügbarkeit", kommentiert Carmine Petraglia, CCO der Adler Modemärkte AG, die Einführung. "Durch die höhere Transparenz der Warenbewegungen lassen sich Kundenbedürfnisse besser ableiten, was zukünftig stärker in der Allokation berücksichtigt werden kann", ergänzt Patrick Schiller, Bereichsleiter IT. "TORY" startet nach Ladenschluss die Bestandsaufnahme, indem er sich selbstständig durch die Verkaufsfläche bewegt und auf seinem Weg die RFID-Tags der Waren scannt. Er erfasst so die Anzahl und die genaue Position der Produkte, sodass Fehlbestände täglich erkannt und Nachbestellungen zeitnah ausgelöst werden können. Nach Abschluss der Bestandserfassung kehrt "TORY" selbstständig auf seine Ladestation zurück. Return on Investment bereits nach 1,5 Jahren ADLER geht von einer durchschnittlichen Nutzung des Roboters von fünf bis sieben Jahren aus. Die Kosten für die Einführung werden durch die deutliche Reduzierung der manuellen RFID-Bestandsaufnahme und den Mehrumsatz, der durch die daraus resultierende Zeitersparnis entsteht, ausgeglichen. "TORY" übernimmt auch Inventuraufgaben, sodass auf die Stichtagsinventur durch einen externen Dienstleiter komplett verzichtet werden kann. Der Return on Investment (ROI) wird entsprechend bereits nach 1,5 Jahren erreicht. Kontakt Presse und Investor Relations Adler Modemärkte AG Jasmin Dentz Investor Relations Tel.: +49 6021 633 1828 E-Mail: investorrelations@adler.de Über die Adler Modemärkte AG: Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2018 EUR 507,1 Mio. um und erzielte ein EBITDA vor IFRS 16 von EUR 20,7 Mio. (bereinigt: EUR 26,2 Mio.). ADLER beschäftigte zum 30. Juni 2019 rund 3.600 Mitarbeiter und betreibt derzeit 173 Modemärkte, davon 146 in Deutschland, 22 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m² Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 55 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com 26.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 