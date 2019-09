Mit ingenhoven architects stösst ein Vorreiter für ressourcen- und energieeffiziente Gebäude und Infrastrukturen zu BKW Engineering

Renommierter deutscher Generalplaner stärkt das Netzwerk von BKW Engineering

Bern, 26. September 2019

BKW Engineering verstärkt seinen Schwerpunkt im Bereich energie- und ressourceneffizienter Gebäudeplanung entscheidend. ingenhoven architects gehört zu den Top-Experten Deutschlands und zu den renommiertesten Generalplanern für internationale Infrastrukturprojekte. Das Unternehmen setzt seit Jahren immer wieder neue Massstäbe für ökologisches Bauen und nachhaltige Architektur. Damit verstärkt es die strategischen Schwerpunkte von BKW Engineering und der ganzen BKW Gruppe.

1985 von Christoph Ingenhoven gegründet, hat ingenhoven architects seinen Hauptsitz in Düsseldorf und ist international tätig. Das Unternehmen beschäftigt rund 120 multidisziplinäre Mitarbeitende. Als Vorreiter der nachhaltigen Design- und Gebäudeplanung zur Reduktion der Emissionen und des Energieverbrauchs bei grossen Bauvorhaben hat ingenhoven architects mit supergreen ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept patentieren lassen. Es misst dem Energie- und Ressourcenverbrauch über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes grundsätzliche Bedeutung bei. Vor dem Hintergrund, dass Gebäude in modernen Industrienationen ein Drittel des Gesamtverbrauchs ausmachen, trägt dieser ganzheitliche Ansatz Herausforderungen wie dem Klimawandel und dem globalen Ressourcenverbrauch Rechnung.

Seit seiner Gründung hat ingenhoven architects mehr als 170 Architekturpreise gewonnen, darunter im Jahr 2006 den Global Holcim Award, eine der weltweit höchsten Auszeichnungen in der Branche. Referenzprojekte für wegweisende ökologische Bauwerke sind unter anderem der Swarovski-Unternehmenssitz in Männedorf (CH) sowie der RWE-Turm in Essen (D). Zu den aktuellen Projekten von ingenhoven architects zählt zudem die Neugestaltung des innerstädtischen Zentrums von Düsseldorf. Das Unternehmen ist ein wichtiger Wegbereiter für ökologische Stadtentwicklung und damit ein relevanter Akteur für die Bewältigung der Megatrends Urbanisierung und Klimawandel.

Alleingesellschafter und Gründer Christoph Ingenhoven ist Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) sowie der Bundesstiftung Baukultur. Christoph Ingenhoven wird nach dem Eintritt ins Netzwerk von BKW Engineering als Geschäftsführer, Chairman und Design Principal weiterhin die Verantwortung für das Unternehmen wahrnehmen.

ingenhoven architects stellt eine strategische Verstärkung im Netzwerk von BKW Engineering in den Bereichen Generalplanung, ökologische Architektur, nachhaltiges Bauen und Energieeffizienz dar. Mit diesem Zugang sowie dank den weiteren Firmen im Netzwerk forciert BKW Engineering seine Strategie, um Design und Planung für grosse Projekte aus einer Hand anbieten zu können.

BKW

Die BKW Gruppe ist ein international tätiges Energie- und Infrastrukturunternehmen mit Sitz in Bern. Sie beschäftigt zurzeit 8'000 Mitarbeitende. Dank ihrem Netzwerk von Firmen und Kompetenzen bietet sie ihren Kundinnen und Kunden umfassende Gesamtlösungen an. So plant, baut und betreibt sie Energieproduktions- und Versorgungsinfrastrukturen für Unternehmen, Private sowie die öffentliche Hand und bietet digitale Geschäftsmodelle für erneuerbare Energien. Das Portfolio der BKW Gruppe reicht heute von der Planung und Beratung im Engineering für Energie-, Infrastruktur- und Umweltprojekte über integrierte Angebote im Bereich der Gebäudetechnik bis zum Bau, Service und Unterhalt von Energie-, Telekommunikations-, Verkehrs- und Wassernetzen.

Die Namenaktien der BKW AG sind an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

BKW Engineering

BKW Engineering vereint über 35 erfolgreiche Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz unter einem Dach. Regional verankert, länderübergreifend vernetzt, bietet BKW Engineering in den Fachbereichen Infrastruktur, Umwelt und Energie durchgängige und ganzheitliche Lösungen und steht den Kunden über alle Projektphasen als kompetenter Partner zur Seite. BKW Engineering greift auf ein Netzwerk von rund 3'000 Fachkräften an mehr als 65 Standorten in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich zurück.

ingenhoven architects

Das 1985 von Christoph Ingenhoven gegründete Büro ingenhoven architects gehört weltweit zu den Vorreitern nachhaltiger Architektur und hat zahlreiche Wettbewerbe und Auszeichnungen gewonnen. Das Büro entwickelt und realisiert internationale Projekte jeder Grösse und Typologie. Mit supergreen entwickelte das Büro ausserdem ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept. Mit diesem Konzept erreicht oder übertrifft ingenhoven architects weltweit höchste Green-Building-Standards wie LEED, Green Star, BREEAM, DGNB und CASBEE. Internationale Anerkennung erhielt das Büro 1997 mit dem RWE Turm in Essen, einem der ersten ökologischen Hochhäuser weltweit. Seit 1997 plant ingenhoven architects den mit dem Global Holcim Award ausgezeichneten unterirdischen Stuttgarter Hauptbahnhof. Mehrere ausgezeichnete Hochhausprojekte entstanden in Singapur, Japan und Australien. Am Hauptsitz im Düsseldorfer Hafen und den internationalen Standorten in St. Moritz, Sydney und Singapur sind rund 120 multidisziplinäre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 25 Nationen beschäftigt. ingenhoven architects erzielt einen jährlichen Umsatz im tieferen bis mittleren zweistelligen Millionenbereich.