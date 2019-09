FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TOG XFRA JP3573000001 TOKYO GAS CO. LTD 0.254 EUR

TKY XFRA JP3571400005 TOKYO ELECTRON LTD 1.636 EUR

TCW XFRA JP3567410000 TOKYU CONSTRUCTION CO.LTD 0.085 EUR

JAP XFRA JP3566800003 CENTRAL JAP RWY 0.636 EUR

TOE XFRA JP3560000006 TOEI CO. LTD 0.254 EUR

DNO XFRA JP3551500006 DENSO CORP. 0.593 EUR

FJG XFRA JP3551200003 ELECTRIC POWER DEV.CO.LTD 0.297 EUR

DIK XFRA JP3549600009 DENKA CO., LTD. 0.508 EUR

DA9 XFRA JP3548500002 DTS CORP. 0.169 EUR

TUO XFRA JP3546800008 TERUMO CORP. 0.119 EUR

TIJ XFRA JP3544000007 TEIJIN LTD 0.254 EUR

TZ6 XFRA JP3539220008 T + D HOLDINGS INC. 0.186 EUR

TDK XFRA JP3538800008 TDK CORP. 0.763 EUR

T3O XFRA JP3538400007 TOC CO. LTD 0.038 EUR

TSB XFRA JP3535400000 TSUBAKIMOTO CHAIN 0.508 EUR

0C2 XFRA JP3526600006 CHUBU EL. PWR 0.212 EUR

UGO XFRA JP3521000004 CHUGOKU BK LTD 0.093 EUR

DWH XFRA JP3505000004 DAIWA HOUSE IND. 0.466 EUR

DW1 XFRA JP3500610005 RESONA HOLDINGS INC. 0.089 EUR

DIP XFRA JP3496400007 KDDI CORP. 0.466 EUR

DPM XFRA JP3495000006 SUMITOMO DAINIPPON PHARMA 0.119 EUR

DNP XFRA JP3493800001 DAI NIPPON PRINTG 0.271 EUR

DDL XFRA JP3491000000 DAIDO STEEL 0.466 EUR

4D7 XFRA JP3486800000 DAITO TR. CONSTR. 2.610 EUR

DKI XFRA JP3481800005 DAIKIN IND. LTD 0.678 EUR

D4S XFRA JP3475350009 DAIICHI SANKYO CO. LTD 0.297 EUR

TAY XFRA JP3469000008 MITSUBISHI TANABE PHARMA 0.237 EUR

TDJ XFRA JP3468820000 TANAKA CO. LTD 0.085 EUR

TDC XFRA JP3467200006 TAC CO. LTD 0.017 EUR

TKD XFRA JP3463000004 TAKEDA PHARM.CO.LTD. 0.763 EUR

TC6 XFRA JP3462680004 TAKEEI CORP. 0.085 EUR

TDI XFRA JP3460800000 TAKARA LEBEN CO.LTD. 0.051 EUR

TKS XFRA JP3460000007 TAKARA STANDARD 0.144 EUR

TYC1 XFRA JP3452000007 TAIYO YUDEN CO. LTD 0.093 EUR

TIE XFRA JP3449020001 TAIHEIYO CEMENT 0.254 EUR