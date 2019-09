Hochmoderne, über Corvana erworbene Technologie ermöglicht Kunden frühe, umsetzbare Einblicke und Trendanalysen

SugarCRM Inc., ein Unternehmen, das Firmen bei der Realisierung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse unterstützt, hat heute Sugar Discover angekündigt, eine ausgefeilte Analyselösung, die bei Corvana, einem Marktführer im Bereich fortschrittlicher CRM-Analysen, erworben wurde und die präzise und schnell Einblicke selbst in die kompliziertesten Fragen der Umsatzanalyse liefert. Die Kunden von Sugar können sich darauf freuen, dass die Rund-um-die-Uhr-Kontrolle von Daten des Kundenbeziehungsmanagements (Customer Relationship Management, CRM) automatisiert wird, dass Ereignisse erkannt werden, dass Nutzer das erhalten, was sie wissen müssen, und dass ihnen Antworten vermittelt werden.

Zudem geht das Produkt mit Discovery Insights noch einen Schritt weiter. Damit werden im Zusammenhang stehende Faktoren und Muster aufgedeckt, die eventuell zur Grundursache beitragen. Die Kunden von Sugar können so außerdem in der Zeit zurückgehen und sich den Verlauf ansehen, Trends verstehen und präzise Prognosen über die Zukunft vornehmen. So können sie schließlich wirklich datengestützt arbeiten.

"Wir haben Sugar Discover von Tag eins an für die Arbeit mit CRM-Daten konzipiert dies bedeutet einen Wechsel von einer Rückansicht hin zu Einblicken in Echtzeit. Es werden frühe Warnsignale gegeben, mit deren Hilfe sich Unternehmen anpassen, den Kurs wechseln und Trends ausnutzen können, während sie ablaufen", sagte Richard Daley, Geschäftsführer für Analytics. "Dafür wollten wir eine cloudbasierte analytische Lösung bereitstellen, mit der so viele manuelle Schritte wie möglich wegfallen. So funktioniert die No-Touch Information-Strategie von Sugar. Alles ist automatisiert."

Das Team von SugarCRM Discover wird von Richard Daley, Gründer und CEO von Corvana, geleitet, der auch schon bei Pentaho, Keyola und Appsource die Position des CEO innehatte die alle in den letzten 20 Jahren äußerst erfolgreich im Analysemarkt waren. Mit Richard werden weitere branchenführende Führungskräfte und Teammitglieder im Bereich Analysen in einem Sugar Discover-Team zusammenarbeiten, das sich gerade schnell erweitert.

"Einige der hellsten Köpfe im Bereich der prädiktiven Analyse sorgen jetzt erneut für Innovationen", sagte Craig Charlton, CEO von Sugar. "Sie hatten die Erfahrung und die Weitsicht, die altmodischen Unternehmen für Business Intelligence mit diesem Angebot der nächsten Generation, das es nur bei Sugar gibt, zu verbessern und zu übertreffen."

