INTOSOL Holdings PLC: Neuer Strategic Advisor, Zeichnung von Stammaktien und Market Making DGAP-News: INTOSOL Holdings PLC / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalmaßnahme INTOSOL Holdings PLC: Neuer Strategic Advisor, Zeichnung von Stammaktien und Market Making 26.09.2019 / 07:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung von INTOSOL Holdings PLC ('INTOSOL' oder 'die Gesellschaft') Neuer Strategic Advisor, Zeichnung von Stammaktien und Market Making INTOSOL Holdings PLC, WKN A2N7X8, (London / Hannover / Kapstadt, 26.09.2019) Die INTOSOL Holdings PLC, das preisgekrönte internationale Luxusreiseunternehmen, das die Bereiche individuelle Luxusreisen mit Hotelmanagement- und Vermarktung verbindet, gibt folgende für den Kapitalmarkt relevanten Nachrichten bekannt: INTOSOL Holdings PLC hat die Finanzgesellschaft CIC Capital zum strategischen Berater ernannt. CIC Capital hat sich zu folgenden Leistungen verpflichtet: Passporting des Wertpapierprospektes zur Finanzaufsichtsbehörde "Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Das primäre operative Geschäft befindet sich auf dem europäischen Festland. Aus diesem Grund ist der Verwaltungsrat langfristig der Ansicht, dass die CSSF (Luxemburg) die Regulierungsbehörde für die Verpflichtung des Unternehmens gemäß der EU-Prospektivrichtlinie sein sollte. INTOSOL wird weiterhin an der London Stock Exchange und der Frankfurter Wertpapierbörse (FSE) notieren und unterliegt deren Meldepflichten. Erstellung eines Wertpapierprospektes und Verpflichtung eines in der EU führenden Market Makers zur Zeichnung von £ 1.200.000 außerbörslichen Stammaktien (nicht an der Börse gekauft, sondern von der Gesellschaft ausgegebene neue Stammaktien). Platzierung von INTOSOL-Stammaktien an die Aktionäre von CIC Capital, um den Kauf von Stammaktien im Wert von £ 1.500.000 am Markt zu generieren. CIC Capital plant, ein "Luxembourg Securitisation Vehicle" aufzulegen, um dem Unternehmen zu ermöglichen, signifikantes Kreditkapital zur Realisierung von Immobilienkäufen für den weltweiten Boutique-Hotelbetrieb aufzunehmen. Mit aktuell fünf exklusiven Luxus-Boutique-Hotels und einem Bauplatz zur Errichtung einer High End Safarilodge, verfügt das Unternehmen über ein Portfolio von eigenen und verwalteten Boutique-Hotels und Villen ( www.soulprivatecollection.com). Darüber hinaus verzeichnet das Unternehmen ein verstärktes Interesse von Eigentümern interessanter Immobilien weltweit, die gerne Ihre Immobilie über die SOUL Private Collection managen und vermarkten lassen möchten. Die Hauptversammlung findet am 4. Oktober 2019 bei Avenir Registrars 5 St. John's Lane, London EC1M 4BH statt. Das Versammlungsrundschreiben und das Formular für die Stimmrechtsvertretung sind auf der Website des Unternehmens verfügbar: www.intosolholdingsplc.com. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die oben genannten Maßnahmen es dem Unternehmen ermöglichen werden, seine Wachstumsstrategie weiter umzusetzen und einen langfristigen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen und die Unterstützung von europäischen und britischen Investoren zu gewinnen. Der Vorstandsvorsitzende von INTOSOL, Rainer Spekowius, sagte: "Wir freuen uns, CIC Capital im Team begrüßen zu dürfen, um unsere Wachstumsstrategie umzusetzen, unser Portfolio an Boutique-Hotels weiter auszubauen und die Aktionärsbasis des Unternehmens zu erweitern. Wir erwarten somit die Verbesserung der Liquidität in den handelbaren Stammaktien. Darüber hinaus zielt die oben genannte Market-Making-Strategie darauf ab, das Handelsvolumen unserer Aktien zu steigern. Unser Geschäft verbessert sich weiter und ich freue mich darauf, den Markt zu gegebener Zeit über die Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten." Für weitere Informationen über INTOSOL besuchen Sie die Website des Unternehmens www.intosolholdingsplc.comoder kontaktieren Sie uns unter INTOSOL INTOSOL ist ein deutscher Luxusreiseveranstalter, welcher 2002 von Rainer Spekowius gegründet wurde. Spezialisiert ist INTOSOL auf die Organisation von personalisierten Reisen im Luxussegment. Seit der Gründung kann INTOSOL einen treuen und stetig wachsenden Kundenstamm von über 15.000 Kunden aufweisen. Diese erleben maßgeschneiderte Reiseerfahrungen, ganz nach dem Motto "Life is about Moments, created by INTOSOL". Die vielfältigen Reisethemen von INTOSOL reichen von Natur über Wellness und Hochzeit bis hin zu Golf und Kreuzfahrten. Weitere Informationen finden Sie auf www.intosol.de. Die SOUL Private Collection INTOSOLs SOUL Private Collection umfasst zwei Immobilien in Kapstadt, Südafrika: SOUL on Llandudno (www.soulonllandudno.co.za) und Penthouse on Beach (www.penthouseonbeach.co.za). Das Flaggschiff des Portfolios, Oceans Wilderness (www.oceanswilderness.co.za), das im ersten Betriebsjahr eine starke erste Performance verzeichnete, befindet sich an der Garden Route zusammen mit SOUL Rainbow's End und SOUL on the Heads. Das Unternehmen besitzt auch einen Standort für den Bau einer Safari Lodge im Leadwood Big Game Estate (www.leadwood.net), einem der weltweit führenden Standorte, um die Big Five in freier Wildbahn zu sehen. INTOSOL Private Travel Design Die Abteilung Private Travel Design entwickelt maßgeschneiderte und einzigartige Erlebnisse für einen High-End-Kundenstamm. Die Division verfügt über ein einzigartiges und wachsendes Netzwerk von über 3.500 Hotel- und Agenturpartnern weltweit. INTOSOL GmbH & Co. KG Kontakt Investor Relations Deutschland 05131 70 55 63 Email: hjb@intosol.de www.intosol.com