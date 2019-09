De Raj Group AG: De Raj Group wird 88 MW Photovoltaik-Kraftwerke in der Ukraine bauen DGAP-News: De Raj Group AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Nachhaltigkeit De Raj Group AG: De Raj Group wird 88 MW Photovoltaik-Kraftwerke in der Ukraine bauen 26.09.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. De Raj Group wird 88 MW Photovoltaik-Kraftwerke in der Ukraine bauen Deutschland, Köln, 26. September 2019: Die De Raj Group AG (ISIN: DE000A2GSWR1, Wiener Börse), gibt die Unterzeichnung eines Vertrages mit der STC Energy Limited Liability Company (STC), Ukraine, bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung werden die Unternehmen 6 Solarkraftwerke in der Region Kiew errichten und die staatliche Gesellschaft (Energorynok), Ukraine, mit Strom versorgen. Diese Photovoltaik-Kraftwerke werden eine Gesamtproduktionskapazität von 88,371 MW haben. Diese Investition in der Ukraine wird zusammen mit anderen laufenden Verhandlungen in Ungarn, Indien und Südostasien die strategische Expansion in erneuerbare Energieprojekte in ganz Europa und weltweit vorantreiben. STC ist einer der größten Entwickler von erneuerbaren Energien in der Ukraine. Das Unternehmen hat eine starke Position in der Branche der erneuerbaren Energien. STC entwickelt, baut, betreibt und wartet Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, sowohl für sich selbst als auch für Dritte. Laut Vaidyanathan Nateshan, dem Group CEO von De Raj, sind diese Werke in der Ukraine ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Strategie des Unternehmens, ein "grünes" Investments-Portfolio als Wachstumstreiber aufzubauen. Die Ukraine unterstützt aktiv erneuerbare Energien und die Anzahl der Projekte im Bereich der Solarenergie. In der Ukraine werden diese Projekte aufgrund des festen Satzes des "grünen" Tarifs, der dazu beitragen wird, einen relativ schnellen Return on Investment bei minimalem Risiko zu erzielen, weiter wachsen. Über DE RAJ Die De Raj Group bietet Öl- und Gasdienstleistungen und Lösungen für erneuerbare Energien für Unternehmen in Asien und Europa. Das Unternehmen bietet nationalen Ölgesellschaften, Ölfeldbesitzern und anderen Technologieunternehmen verschiedene Lösungen für die Monetarisierung von Öl- und Gasfeldern an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: https://www.thederajgroup.com Die De Raj Group (ISIN: DE000A2GSWR1) ist an der EU-regulierten Wiener Börse gelistet (IPO im Februar 2018). Die Aktien der De Raj-Gruppe werden seit dem 23. März 2018 im Open Market in Frankfurt / Main und im XETRA gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an De Raj Group AG, Investor Relations, mailto: ir@thederajgroup.com 26.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: De Raj Group AG Robert-Perthel-Str. 79 50739 Köln Deutschland Telefon: +49 221 95 93 70 26 Fax: +49 221 95 93 70 27 E-Mail: ir@thederajgroup.com Internet: www.thederajgroup.com ISIN: DE000A2GSWR1 WKN: A2GSWR Indizes: WBI Wiener Börse Index Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 879245 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 879245 26.09.2019 ISIN DE000A2GSWR1 AXC0070 2019-09-26/08:02