Deventer, 26. September 2019 - RoodMicrotec N.V., eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Halbleiterlieferungen und Qualitätsdienstleistungen, hat heute die Ernennung von KERR zu seinem Vertriebsrepräsentanten in Italien bekannt gegeben.

Herr Andrea Stona, CEO der KERR s.r.l. und Herr Jan de Koning Gans, Geschäftsführer der RoodMicrotec GmbH, haben eine vertragliche Vereinbarung unterzeichnet, wonach KERR die Bewerbung und den Verkauf der von der RoodMicrotec angebotenen Dienstleistungen auf dem italienischen Markt übernehmen wird.

RoodMicrotec bietet ASIC Supply Chain sowie Qualifizierungs-, Test- und Fehleranalysedienstleistungen für Halbleiterbauelemente an. KERR wird seine Präsenz, sein Knowhow und sein Netzwerk in Italien nutzen, um diese Dienstleistungen zu bewerben und zu verkaufen.





Über KERR

Die KERR s.r.l. wurde 2008 in Bozen, Italien, gegründet. Sie fungiert als Vertriebsrepräsentant von verschiedenen Unternehmen für Mikroelektronik- und Beleuchtungsanwendungen und verfügt über große Kompetenz im ASIC- und FPGA-Design. Basierend auf über 10 Jahren Erfahrung als Ingenieure unterstützen sie die Entwicklung von

ASIC-, PCBA- und FPGA-Designs. Die Möglichkeiten erstrecken sich vom Low-Power-Design über die Kombination von analoger und digitaler ASIC-Implementierung bis hin zu Security IP. Der Hauptsitz von KERR befindet sich in Bozen, Italien.

Weitere Informationen zu KERR unter: http://www.kerr-italy.it



Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com

Abkürzungen

ASIC Application Specific Integrated Circuit - Applikationsspezifische Integrierte Schaltung

FPGA Field Programmable Gate Array - Feld Programmierbares Gate Array

PCBA Printed Circuit Board Assembly - Leiterplattenbestückung

Ergänzende Informationen

Martin Sallenhag - CEO, Arvid Ladega - CFO

Telefon: +31 570 745623 Email: investor-relations@roodmicrotec.com Web: www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die englische Fassung Gültigkeit.

Diese Mitteilung enthält Informationen, die als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der EU-Marktmissbrauchsverordnung gelten. Martin Sallenhag, Geschäftsführer und CEO des Unternehmens, ist für die Freigabe dieses Dokuments im Auftrag von RoodMicrotec verantwortlich.

