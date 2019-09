Bei einem Schlusskurs von knapp 138 US-Dollar am Mittwoch könnte man eigentlich nicht meckern. Immerhin ist die Aktie des Fleischersatz-Herstellers (besser klingt "Veggie-Burger"-Hersteller) Beyond Meat erst im Mai zu 25 US-Dollar (gelbe Linie im Chart) an die Anleger verteilt worden, die bei der Zeichnung der Aktie zum Zuge kamen.

Den vollständigen Artikel lesen ...