FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TITAN PETROCHEM.GR.HD-,08 TIP1 BMG8890G1116
AB/FROM ONWARDS 26.09.2019 08:01 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TITAN PETROCHEM.GR.HD-,08 TIP1 BMG8890G1116
AB/FROM ONWARDS 26.09.2019 08:01 CET