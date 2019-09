Wiwynn (TWSE: 6669), ein Anbieter innovativer Cloud-IT-Infrastrukturen für Rechenzentren, kündigte heute die Demonstration seiner neuartigen 5G/NFVI Edge-Lösung EP100 auf dem OCP Regional Summit 2019 an, der vom 26. bis 27. September stattfindet. Wiwynn EP100 führt die OCP OpenEDGE-Spezifikation und die neuste Intel Speed Select-Technologie, Base Frequency (Intel SST-BF) für diverse Anwendungen ein, die geringe Latenz und Funktionen für die Verarbeitung immenser Datenmengen an Edge-Sites für die kommende 5G-Ära erfordern.

Mit dem leistungsfähigen und optimierten Intel Xeon Gold 6252N-Prozessor der 2.Generation ermöglicht der Wiwynn EP100 Paketweiterleitungs-Workloads mit hoher Geschwindigkeit und unterstützt Kommunikationsdienstleister (CoSPs) bei der Bewältigung der für NFVI, Cloud RAN und moderne Geschäftszentralen erforderlichen Datenverarbeitung mit geringer Latenz durch eine flexible und höchst effiziente Architektur bei ausgewogenen Kosten.

"Durch die Einführung der neuen NFVI-Spezialfunktion mit der Bezeichnung Intel SST-BF können Anwender mit EP100 die Leistung der Zielanwendungen zur Laufzeit optimieren", so Ted Pang, Senior Director von Wiwynn. "Wir haben außerdem das Testumfeld Yardstick/Network Services Benchmarking (NSB) PROX der Linux Foundation OPNFV, das von Intel und Branchenpartnern mitentwickelt wurde, genutzt, um eine optimale Leistung in unterschiedlichen Konfigurationen sicherzustellen. Auf Basis der Benchmark-Ergebnisse können CoSPs rasch eine Infrastruktur für verschiedene VNFs bereitstellen." Das Whitepaper von Wiwynn über den Intel SST-BF-Leistungstest steht hier zum Download bereit.

"Eine stabile und zuverlässige Infrastruktur ist der entscheidende Faktor für Dienstleister bei der Bereitstellung von NFVI für CoSPs", erklärte Henk van den Eeckhout, Sales Director für Service Provider, Intel EMEA Sales Territory. "Mit der Intel SST-BF-Funktion können Nutzer eine stabile Leistung bei Latenz-abhängigen Workloads sicherstellen. Über die Intel SST-BF und die Testumgebung Yardstick/NSB PROX von Intel bietet Wiwynn seinen Kunden eine optimierte und erprobte Infrastruktur und beschleunigt das Bereitstellungsverfahren für die 5G-Zukunft."

Wiwynn EP100 ist mit unterschiedlichen Einschüben in der 3HE-Edge-Plattform flexibel konfigurierbar. Auf dem OCP Regional Summit wird diese Plattform mit fünf 1HE Single-Socket-Servereinschüben halber Breite ausgestattet, um die OCP OpenEDGE Multi-Vendor-Interoperabilität mit Partnern des OpenEDGE-Ökosystems im Experience Lab zu demonstrieren. Jeder Einschub unterstützt einen PCIe Gen3 x16 FHHL-Beschleuniger mit einem OCP NIC 3.0-Slot für die verschiedenen Anforderungen hinsichtlich Latenz, Datenverarbeitung, Energieverbrauch und Vernetzung für Edge-Computing-Anwendungen. Durch Einbindung weiterer EP100-Systeme können CoSPs die Rechenleistung für Anwendungen in Basisstationen bis hin zu regionalen Geschäftszentralen ausbauen.

Über Wiwynn

Wiwynn ist ein innovativer Cloud-IT-Infrastruktur-Anbieter, der hochwertige Datenverarbeitungs- und Speicherprodukte plus Rack-Lösungen für führende Rechenzentren bereitstellt. Wir investieren intensiv in Technologien zur Workload-Optimierung der nächsten Generation und zur Erzielung der besten Gesamtbetriebskosten (TCO). Als OCP (Open Compute Project)-Lösungsanbieter und Platinmitglied beteiligt sich Wiwynn aktiv an der Entwicklung moderner Datenverarbeitungs- und Speichersysteme und setzt ständig die Vorteile von OCP in konventionellen Rechenzentren ein.

