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WKN: A2JMVU ISIN: US47233W1099 Ticker-Symbol: LN3 
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JEFFERIES FINANCIAL GROUP
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC Chart 1 Jahr
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JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC17,904-0,60 %
MARUWA UNYU KIKAN CO LTD45,905+4,38 %
OPEN HOUSE CO LTD46,055+1,87 %
SILVER LIFE CO LTD--