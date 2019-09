flatex Morning-news Silber: Der Preis für eine Feinunze Silber fiel in den letzten ...

Der Preis für eine Feinunze Silber fiel in den letzten Handelstagen mehr als nur deutlich zurück. Besonders kräftig abwärts ging es aber am Mittwoch. Gleichzeitig erstarkte aber auch der Greenback in seinem Außenwert und vor allem gegenüber dem Euro. Ein stärkerer US-Dollar bedeutet zumeist schwächere Rohstoffpreise. Dies konnte man parallel zur Silberpreisentwicklung am Mittwoch auch beim Goldpreis, sowie bei den Rohölkontrakten gleichsam ablesen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Mehrjahreshoch des 04. September 2019 bei 19,65 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 13. September 2019 bei 17,40 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 18,26/18,79/19,12/19,65 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 19,98/20,18/20,52 und 21,05 US-Dollar. Die Unterstützungen wären bei 17,40 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 17,07/16,87/16,54 und 16,01 US-Dollar auszumachen.

