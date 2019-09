++ US-Aktien beendeten den Handel am Mittwoch mit anständigen Gewinnen, nachdem US-Präsident Donald Trump sagte, dass ein Abkommen mit China früher zustande kommen könnte, als man denkt. Der NASDAQ gewann 1%, während der Dow Jones und der S&P 500 jeweils um 0,6% zulegten. ++ ++ Andererseits verschlechtert sich die Marktstimmung in Asien: Der Shanghai Composite gibt zum Zeitpunkt des Schreibens um 0,7% nach (chinesische Anleger scheinen nicht an Trumps Worte zu glauben); der japanische Nikkei steigt um 0,3%, während der koreanische ...

