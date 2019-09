296.09.2019 - HAMBORNER REIT AG (ISIN: DE0006013006) hat in dieser Woche den Kaufvertrag für eine Einzelhandelsimmobilie in Lengerich unterzeichnet. Das Nahversorgungszentrum "Markt Karree" befindet sich an einem etablierten und verkehrsgünstig gelegenen Einzelhandelsstandort im Zentrum der nordrhein-westfälischen Stadt. Hauptmieter des rund 4.600 Quadratmeter großen Objekts ist der Lebensmitteleinzelhändler EDEKA, der sich mit einem langfristigen Mietvertrag an den Standort gebunden hat. Unmittelbar neben dem EDEKA-Markt, der rund drei Viertel der Gesamtfläche des Objekts umfasst, befinden sich ...

