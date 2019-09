Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hella nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Autozulieferer habe im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten und auch die Jahresziele wie erwartet bestätigt, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Der Experte rechnet in der Telefonkonferenz mit vorsichtigen Äußerungen des MDax-Konzerns, da die Aussichten für die Nutzfahrzeugproduktion weiterhin herausfordernd seien./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 01:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2019 / 01:49 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

