Eine Abstufung durch UBS hat die Wirecard-Aktie am Mittwoch belastet. Am Donnerstagmorgen geht es aber bereits wieder spürbar nach oben. Für Rückenwind sorgt dabei eine neue Kaufempfehlung samt Hammer-Kursziel. Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Wirecard in die Bewertung aufgenommen und zum Start direkt eine Kaufempfehlung für die Aktie ausgesprochen - soweit nicht ungewöhnlich, denn von den 32 Experten, den Zahlungsabwickler covern, raten nach Daten von Bloomberg aktuell 23 ...

