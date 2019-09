Die Aktie von Daimler (WKN: 710000) scheint in diesem Jahr einfach nicht so recht an Fahrt aufzunehmen. In dem Dreivierteljahr, das nun bereits ca. hinter uns liegt, hat das Papier bislang eigentlich eher seitwärts tendiert - mit Ausschlägen nach oben und unten, wohlgemerkt -, notiert jedoch unverändert bei ca. 45,50 Euro (24.09.2019, maßgeblich für alle Kurse) je Aktie. Im Grunde genommen genau da, wo man ursprünglich in dieses Jahr gestartet ist. Die Gründe für diese schwächere Entwicklung waren ...

