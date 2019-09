Medieninformation

Bubble Box baut mit Baloise Serviceangebot weiter aus

Basel, 26. September 2019. Das Ökosystem «Home» wächst in der Schweiz dank geografischer Expansion: Bubble Box, das Wäsche- und Textilpflege-Startup, an dem die Baloise im Rahmen der Simply Safe Strategie im Frühjahr eine Mehrheitsbeteiligung erworben hat, bietet seinen Service neu auch in Zug, Luzern und Winterthur an. Zusätzlich wird auch das Einzugsgebiet Zürich erweitert. Ziel von Bubble Box ist es, den online Wäsche- und Textilpflegeservice so rasch wie möglich schweizweit verfügbar zu machen. Der Auf- und Ausbau im Ökosystem «Home» ist ein Fokusbereich für die Baloise, um strategiegemäss Services weiter zu forcieren, die sich durch Einfachheit und Sicherheit auszeichnen.

Erweiterung des Angebots in Zürich und neu in Zug, Luzern und Winterthur

Bubble Box bietet seine Wäsche- und Textilpflegedienstleistungen neu auch in den Städten Zug, Luzern und Winterthur über seine Online-Plattform an. Gleichzeitig wird die Region Zürich erweitert und neu bedient Bubble Box neben seinen Kunden in der Stadt Zürich auch Wallisellen, Dietlikon, Brüttisellen, Dübendorf, Wangen, Opfikon, Glattbrugg, Rümlang, Bassersdorf und Kloten. In Kürze ist der Schritt nach Basel und Bern geplant sowie die Lancierung der ersten Städte in der Westschweiz.

Die Dienstleistungen von Bubble Box werden auch im Rahmen einer Partnerschaft mit der Baloise-Tochtergesellschaft MOVU angeboten. So werden Synergien zwischen diesen beiden innovationstreibenden und auf Digitalisierung spezialisierten Unternehmen optimal genutzt.

Jakob Hirzel, Gründer und CEO von Bubble Box: "Es freut uns sehr, dass wir nur wenige Monate nach Bekanntgabe der Partnerschaft unser Einzugsgebiet bereits deutlich erweitern können und somit erste Synergien im Kooperationsnetzwerk des Ökosystems «Home» generieren können. Damit können wir das Leben von vielen neuen Kunden spürbar einfacher machen, ganz nach dem Motto: Du machst dein Ding, wir deine Wäsche».

Wäsche waschen in nur wenigen Minuten

Das in Zürich beheimatete Startup bietet über seine Onlineplattform eine mit wenigen Klicks buchbare Textilpflegedienstleistung sowie einen Wäscheservice an. Die Abholung und Lieferung der gereinigten Kleider zur Wunschzeit und an den Wunschort - z.B. bequem nach Hause - sind im Service inbegriffen. Einzigartig am Hauslieferdienst von Bubble Box sind die 30 Minuten Zeitfenster für Abholung und Lieferung, was den Service für den Kunden sehr attraktiv macht. Lästige und zeitintensive Hausarbeit kann so per Knopfdruck in den Alltag integriert werden.

Über Bubble Box

Bubble Box AG wurde von Gründer Jakob Hirzel und Unternehmer Roger Umbricht aufgebaut. Das online Wäsche- und Textilpflegeunternehmen hat seine Dienstleistungen im Jahr 2017 in Zürich lanciert. Seit der Gründung ist Bubble Box auf stetigem Wachstumskurs.

