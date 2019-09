Herndon, Virginia (ots/PRNewswire) - Umfassendes DE-CIX Infrastruktur-Upgrade bestätigt EdgeConneX als führendes internationales Gateway für Netzwerkbetreiber, Cloud- und Content Provider



EdgeConneX, Pionier in der Entwicklung von Edge-nahen Rechenzentren, arbeitet mit dem weltweit führenden Internet Exchange (IX) Betreiber DE-CIX zusammen, um die steigende Nachfrage nach Premium Network Interconnection Services in München (Deutschland) zu decken. Mit reichlich Platz und guter Stromversorgung ist das EdgeConneX Munich (EDCMUC01) Rechenzentrum ein erstklassiger Standort für Unternehmen, Netzwerkbetreiber, Cloud-Provider und andere Dienstleister, die den unmittelbaren Markt in München und weiterführende Märkte erreichen wollen. DE-CIX rüstet nun sein bestehendes Equipment in der EdgeConneX-Einrichtung auf eine Kapazität von mehr als 1 Terabyte auf, damit es zukunftssicher bleibt und ein wachsendes Volumen an Netzwerk-Traffic bewältigen kann.



DE-CIX verfügt bereits seit bereits 10 Jahren über eine Netzwerk- und Peering-Infrastruktur an der Landsberger Straße 155, die seit Januar 2019 als Rechenzentrum EdgeConneX Munich genutzt wird, und beschloss das Upgrade aufgrund einer wachsenden Anzahl von Kunden mit 100 Gigabit Ethernet-Verbindungen, mehr als 140 AS-Nummern (Autonomous System Number, ASN) und einem Spitzenverkehr von mehr als 36 Gigabit pro Sekunde. Angesichts schrumpfender Flächen an anderen DE-CIX-enabled Sites in München entschied man sich für die EdgeConneX-Einrichtung, die mit ihrer erweiterten Kapazität zukünftiges Wachstum und Expansion unterstützen kann. Das EdgeConneX-Team ist derzeit dabei, die bereits angekündigten Umbauten für EDCMUC01 abzuschließen.



"Bei EdgeConneX dreht sich alles darum, das Internet umzugestalten, damit Kunden die gewünschten lokalen Verbindungen aufbauen können - wo und wann immer sie an der Peripherie gebraucht werden", erklärt Dick Theunissen, Managing Director EMEA bei EdgeConneX. "Für uns gehört DE-CIX zu den wichtigsten und größten Internet-Knoten weltweit, die auch kritische, langfristige Partner sind, um unsere Strategie umzusetzen. Der DE-CIX Technology-Refresh unserer rund 1.395 Quadratmeter (15.000 Quadratfuß) großen Einrichtung in München stärkt unsere Position als lokales präferiertes Gateway für Kunden, die auf die entscheidend wichtigen Cloud-Onramps zugreifen und sich mit anderen großen Netzwerken zusammenschalten wollen. Aufgrund der starken Nachfrage in Europa planen wir tatsächlich bereits weitere Expansionen in München und die Einrichtung eines zweiten Rechenzentrums in der Region. Gemeinsam mit DE-CIX können wir auch weiterhin eine Edge-nahe Zusammenschaltung bereitstellen, die den Bedürfnissen unserer Kunden entspricht".



"Die Erweiterung unserer Kapazitäten mit EdgeConneX war in einem wettbewerbsintensiven Markt, der für knappe Data Center-Flächen bekannt ist, eine naheliegende Wahl", ergänzt Dr. Thomas King, CTO bei DE-CIX. "Die Möglichkeit zur lokalen Zusammenschaltung von Netzwerken und der Zugang zu Cloud-Onramps ist für Unternehmen aller Größen und Branchen wichtiger denn je. Dies ist ein Trend, den wir nicht nur in München, sondern auch in unseren anderen deutschen Märkten beobachten. Mit unserem Infrastruktur-Upgrade in der EdgeConneX Munich-Einrichtung können sich unsere Kunden stärker regional am Wettbewerb beteiligen und gleichzeitig auf unsere anderen Standorte einschließlich Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, New York, Madrid, Marseille, Lissabon, Palermo und Istanbul zugreifen".



Die Netzwerkbetreiber können DE-CIX München kostengünstig über einen Standard-Cross-Connect im EdgeConneX EDCMUC01 Rechenzentrum erreichen. Andere im gesamten europäischen Raum tätige Interessenten, die derzeit nicht in München präsent sind, können über Transport-Connections auf DE-CIX zugreifen und von einer verbesserten Konnektivität in der gesamten Region profitieren.



Weitere Informationen zu EdgeConneX und seine führenden Edge-orientierten Netzwerkinfrastrukturlösungen zur Erweiterung und Verbesserung des Zugangs zu Daten, Inhalten und Kommunikation überall, jederzeit und in jeder Größenordnung erhalten Sie auf edgeconnex.com oder per E-Mail-Anfrage unter info@edgeconnex.com.



Informationen zu EdgeConneX:



EdgeConneX stellt von Hyperlocal bis Hyperscale und von speziell entwickelt bis Built-to-Order eine vollständige Palette an Rechenzentrumslösungen bereit. Dabei steht die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden stets im Vordergrund, um ihnen bezüglich Standort, Umfang und Art der Anlage die Wahl zu lassen. EdgeConneX bietet Flexibilität, Konnektivität, örtliche Nähe und Wert und ist ein globaler Marktführer für Rechenzentrumslösungen, die überall, jederzeit und in beliebigem Umfang verfügbar sind. Empower Your Edge with EdgeConneX. Weitere Informationen finden Sie unter edgeconnex.com.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/810989/EdgeConneX_Logo.jpg



Pressekontakt:



EdgeConneX Pressekontakt: Jaymie Scotto & Associates (JSA) für

EdgeConneX

1-866-695-3629 Durchwahl 13

jsa_EdgeConneX@jsa.net



Original-Content von: EdgeConneX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133430/4385645