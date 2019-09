Die Dax-Anleger bleiben in einem Wechselbad der Gefühle. "Neben den Spekulationen um Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Washington und Peking sorgen die politische Krise in den USA und das Brexit-Drama für Unsicherheit", sagte Marktstratege Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. Der deutsche Leitindex startete am Donnerstag kaum...

Den vollständigen Artikel lesen ...