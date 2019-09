Aggreko plc, der weltweite Marktführer für Mietstrom, -heizung und -kühlung, wurde von Texas Oil Gas Awards mit dem Preis für hervorragende Umweltverantwortung ausgezeichnet, um die maßgeschneiderte SCR-Emissionsminderungstechnologie (Selective Catalytic Reduction) des Unternehmens zu würdigen, die dazu beiträgt, die NOx-Emissionen in temporären großen Erdgaskraftwerken zu reduzieren.

Die Texas Oil Gas Awards, die 2012 ins Leben gerufen wurden, präsentieren die großen Fortschritte, die Upstream-, Midstream- und Downstream-Unternehmen in Schlüsselbereichen der sozialen Unternehmensverantwortung, der Umwelt sowie der Gesundheit und Sicherheit erzielen. Die Auszeichnungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Erfolge zu feiern und ihr Engagement für diese kritischen Branchenthemen unter Beweis zu stellen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnung für unsere Arbeit an einer neuen Kryogasaufbereitungsanlage im Perm-Becken in West-Texas gewürdigt wurden", so Charles Royce, Hauptgeschäftsführer, Nordamerika. "Unsere Aufgabe bestand darin, nicht nur die Emissionsvorschriften des Bundesstaates, sondern auch die nationalen Vorschriften einzuhalten, was bedeutete, dass wir die NOx-Emissionen um 75 reduzieren mussten. Wir helfen unseren Kunden, sich auf die neuen Realitäten an den globalen Energiemärkten umzustellen. Der Energiesektor befindet sich weltweit im Umbruch; die Herausforderung besteht heute darin, den optimalen Weg zu finden, um mehr Energie kostengünstig und nachhaltig zu sichern."

Der Preis für hervorragende Umweltverantwortung würdigt Bemühungen, Initiativen und technologische Entwicklungen, die den ökologischen Fußabdruck in der Region minimiert oder eliminiert haben. Geeignete Kandidaten für diese Auszeichnung sind im Öl- und Gassektor tätige Organisationen, die nachweisen können, dass sie einen positiven Beitrag zur Unterstützung von Umweltbelangen leisten. Die Preisträger müssen echte Innovationen bei der Nachverfolgung der Umweltauswirkungen vorweisen, Verfahren oder Technologien einsetzen, die der Umwelt nachweislich zugute kommen und eine klare praktische Anwendung der Lösung oder Initiative in der Region sowie langfristige Umweltvorteile vorweisen, die auch wirtschaftlich nachhaltig sind.

Aggreko wurde für seine emissionsmindernde Technologie ausgezeichnet, die die Emissionsvorschriften übertraf und die NOx-Emission erfolgreich um bis zu 90 und die Emission von Kohlenwasserstoff, CO und Partikeln um bis zu 80 reduzierte eine echte Premiere in der Welt der temporären Mietstromerzeugung. Aggrekos Ingenieursteam entwarf einen 2-Phasen-Ansatz. Phase 1 umfasste die Erzeugung von 26 MW Erdgas. Außerdem wurden in Phase 1 die Abgaskamine der 25 Erdgasgeneratoren mit einem speziell angefertigten Satz von SCR-Einheiten (Selective Catalytic Reduction) nachgerüstet. Um sicherzustellen, dass die Emissionen und die Gesamtleistung des Systems in Echtzeit überwacht werden konnten, holte Aggreko zur zusätzlichen Unterstützung seine SCADA-Kollegen (Supervisory Control and Data Acquisition) aus dem Ausland hinzu. Die Fähigkeit der Kryo-Anlage, ihr eigenes Feldgas als Brennstoff zu nutzen, bedeutete auch, dass weniger Lastwagen die Straßen befahren mussten, um den Standort mit Brennstoff zu versorgen, was die Kosten weiter senkte und ferner dazu beitrug, Verkehrsstaus zu verringern und die Straßen zu schonen. Dieses temporäre 26-MW-Kraftwerk mit maßgeschneiderten SCR-Einheiten und SCADA ist das erste seiner Art und setzt neue Maßstäbe für die Zukunft sauberer Großkraftwerke.

ANMERKUNGEN DES VERFASSERS

Weltweit streben Menschen, Unternehmen und Länder nach einer besseren Zukunft einer Zukunft, für deren Erfolg Energie und die richtigen Bedingungen erforderlich sind.

Aggreko arbeitet rund um die Uhr, um dafür zu sorgen, dass jeder jederzeit die Elektrizität, Heizung und Kühlung erhält, die er benötigt all dies wird durch unsere erstklassige Ausrüstung, unsere Markenleidenschaft, unsere beispiellose internationale Erfahrung und unser lokales Wissen ermöglicht. Von der Stadtentwicklung über einzigartige kommerzielle Projekte bis hin zu humanitären Notfällen bringen wir unser Fachwissen und unsere Ausrüstung an jeden Ort, von den geschäftigsten Städten der Welt bis zu einigen der entlegensten Orte der Erde.

Aus diesem Grund sind wir der weltweit führende Anbieter von modularer, mobiler Elektrizität sowie Heizung und Kühlung. Wir sind seit 1962 im Geschäft. Wir beschäftigen mehr als 7.300 Mitarbeiter an rund 200 Standorten in 100 Ländern. Wir verzeichneten im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 1,7 Mrd. GBP (2,2 Mrd. USD oder 2 Mrd. Euro), sind an der Londoner Börse (AGK.L) notiert und haben unseren Hauptsitz in Schottland.

Unser Geschäft trägt dazu bei, das Leben und die Lebensgrundlage von Einzelpersonen, Organisationen und Gemeinden auf der ganzen Welt zu verändern, sowohl in Industrieländern als auch in Entwicklungsländern und -märkten.

Wir sind in allen Sektoren tätig, darunter Öl und Gas, Petrochemie und Raffinerie, Versorger, Produktion, Bauwesen, Bergbau und Veranstaltungen.

In unserem Werk in Dumbarton, Schottland, entwickeln und fertigen wir Geräte, die speziell auf diese Anforderungen zugeschnitten sind, und arbeiten mit führenden Innovatoren zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Geräte durch die Verwendung von Gas, Diesel (einschließlich HFO) und erneuerbaren Brennstoffen maximale Flexibilität bei der Brennstoffnutzung bieten.

Contacts:

Deborah Buks

T: +9 (713) 869-0707

E: dbuks@wardcc.com

Lynn Hancock

T: +9 (713) 869-0707

E: lhancock@wardcc.com