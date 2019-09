EuroEyes International Eye Clinic Limited - IPO Pressekonferenz DGAP-News: EuroEyes International Eye Clinic Limited / Schlagwort(e): Börsengang EuroEyes International Eye Clinic Limited - IPO Pressekonferenz (News mit Zusatzmaterial) 26.09.2019 / 10:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Einladung zur Teilnahme am Webcast und zur Telefonkonferenz Thema: EuroEyes International Eye Clinic Limited - Proposed Main Board Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Datum: Freitag, 27. September 2019 Uhrzeit: 10:30 Uhr CET Webcast-Link: http://webcast.live.wisdomir.com/euroeye_ipo Teilnehmer: Dr. Jørn Slot Jørgensen - Chairman, Chief Executive Officer and Executive Director, Markus Braun - Chief Financial Officer and Executive Director Im Anschluss an die Pressekonferenz stehen Ihnen Dr. Jørgensen und Dr. Braun in einer Telefonkonferenz um 11:45 Uhr zur Verfügung. Einwahl unter: 0800 181 3971 (Toll Free) /+49 (69) 8092 1469; Code: 5735527# Bitte beachten Sie auch das beigefügte, verbindliche PDF. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=LIBRJXHOFX Dokumenttitel: Einladung zur PK 26.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 880543 26.09.2019 AXC0112 2019-09-26/10:10