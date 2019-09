Guten Morgen,das Amtsenthebungsverfahren in den USA beobachten wir aus der Ferne mit deutlicher Zurückhaltung. Klug ist das seitens der Trump-Gegner und der Demokraten sicher nicht, denn das Ganze könnte sich zu einem Bumerang entwickeln: das Land spaltet sich weiter und die Demokraten laufen Gefahr sich in einem egoistischen Politscharmützel zu verheddern. Klüger wäre es, Trump "fair and square" in einem Wahlkampf zu besiegen. Nichts verärgert die Bevölkerung in den USA mehr als Politiker die sich mehr um sich kümmern als um die Sorgen der Bevölkerung.Die Wall Street sieht das ähnlich. Niemand nimmt das Getöse aus Washington wirklich ernst. Die Kurse achten mehr auf die andauernden Handelsstreitigkeiten und deren Fortschritte. Gut möglich das Trump an dieser Stelle etwas zurückrudert und den Chinesen einen kleinen Bonus verteilt um sich in der aktuellen Lage als Anführer des Landes zu präsentieren. Keine Frage: Trump befindet sich noch immer klar im Vorteil!

