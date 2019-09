Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 56,40 Euro belassen. Angesichts hoher Vorjahreswerte dürfte der Spezialverpackungshersteller in puncto Umsatzentwicklung und Profitabilität nicht geglänzt haben, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz der zuletzt klar unterdurchschnittlichen Performance der Aktie bleibe er für das Papier vorsichtig gestimmt./edh/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2019 / 19:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-09-26/10:11

ISIN: DE000A0LD6E6